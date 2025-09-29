Logo

Рудари у Зеници прекинули штрајк глађу

29.09.2025

Рудари Рудника мрког угља у Зеници прекинули су данас штрајк глађу који је трајао од петка, али ће остати у Дому рудара све док им не буде исплаћена јулска плата.

Штрајк глађу је прекинут након састанка у дирекцији предузећа "Електропривреда БиХ" којем су присуствовали и представници федералног Министарства рударства.

Предсједник Синдиката Рудника мрког угља Зеница Неџад Дураковић рекао је да су прихватили понуду да им до петка буде исплаћена плата за јули, али да немају намјеру да напуштају Дом рудара док то не буде учињено.

- Договорено је да убрзо буде исплаћена и плата за август, наводно већ наредне седмице, након чега би требали да почнемо да радимо - рекао је Дураковић, преносе федерални медији.

Рудник мрког угља у Зеници тренутно има око 505 запослених, од којих је радно ангажовано око 200, док је око 300 људи у привременом прекиду рада.

