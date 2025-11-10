Logo
Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Танјуг

10.11.2025

07:30

Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Кина је укинула посебне лучке таксе за бродове из САД на годину дана, као одговор на сличан потез Вашингтона, саопштило је данас кинеско Министарство саобраћаја.

Према саопштењу кинеског Министарства саобраћаја, наплата посебних лучких такси "биће обустављена на годину дана" од 10. новембра, истовремено са обуставом САД примјене релевантних мјера против Кине, као дио спровођења консензуса постигнутог на економским и трговинским консултацијама Кине и САД у Куала Лумпуру 2025. године, наводи се у саопштењу.

Америчке власти су 17. априла увеле посебне лучке таксе бродовима повезаним са Кином, као одговор на то, Кина је 14. октобра почела да наплаћује посебну лучку таксу америчким бродовима.

Ова такса се примјењивала на бродове у власништву или под управом америчких компанија, као и на бродове који плове под америчком заставом или су изграђени у Сједињеним Државама.

У понедељак је ступио на снагу и низ кинеских одлука, којима су укинуте додатне царине на америчку робу и контроле извоза робе за одређене америчке компаније.

Ове одлуке су услиједиле након неколико рунди кинеско-америчких трговинских и економских консултација у Куала Лумпуру, као и састанка између кинеског предсједника Си Ђинпинга и америчког предсједника Доналда Трампа, који је одржан 30. октобра у Бусану, у Јужној Кореји.

Кина

Америка

