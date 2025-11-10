Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

10.11.2025
07:00
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине повријеђен је у удесу који се десио ноћас у 2:25 на локалном путу према Инзбруку, у Аустрији.
Како преносе аустријски медији, ријеч је о 48-годишњем мушкарцу који се кретао ка улазу на ауто-пут Инзбрук-Мите.
У близини самог улаза на ауто-пут, држављанин БиХ је, из још увијек непознатих разлога, улетио пуном брзином на саобраћајно острво, усљед чега је аутомобил пролетио кроз заштитну ограду, а затим се директно забио у стијену.
Свијет
У судару возова повријеђено 30 особа
Очевидац је одмах позвао хитну и спасилачке службе. Међутим, 48-годишњак из БиХ је био у стању тешке алкохолисаности да је одбио транспорт до болнице. У полицијском извјештају наводи се да је задобио лакше повреде.
Иначе, полиција је на лицу мјеста одлучила да га алкотестира и тест је био позитиван. С обзиром на висок степен алкохолисаности, возачка дозвола му је одузета на лицу мјеста.
Возило је потпуно уништено. Након завршетка истраге, поднесен је извјештај надлежним органима. Иначе, на овој дионици пута ноћас су се десиле четири саобраћајне незгоде и у свим случајевима возачи су били у алкохолисаном стању.
Најновије
Најчитаније
10
36
10
30
10
29
10
18
10
12
Тренутно на програму