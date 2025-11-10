Logo
Large banner

Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

10.11.2025

07:00

Коментари:

0
Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену
Фото: Pexels

Држављанин Босне и Херцеговине повријеђен је у удесу који се десио ноћас у 2:25 на локалном путу према Инзбруку, у Аустрији.

Како преносе аустријски медији, ријеч је о 48-годишњем мушкарцу који се кретао ка улазу на ауто-пут Инзбрук-Мите.

У близини самог улаза на ауто-пут, држављанин БиХ је, из још увијек непознатих разлога, улетио пуном брзином на саобраћајно острво, усљед чега је аутомобил пролетио кроз заштитну ограду, а затим се директно забио у стијену.

Воз

Свијет

У судару возова повријеђено 30 особа

Очевидац је одмах позвао хитну и спасилачке службе. Међутим, 48-годишњак из БиХ је био у стању тешке алкохолисаности да је одбио транспорт до болнице. У полицијском извјештају наводи се да је задобио лакше повреде.

Иначе, полиција је на лицу мјеста одлучила да га алкотестира и тест је био позитиван. С обзиром на висок степен алкохолисаности, возачка дозвола му је одузета на лицу мјеста.

Возило је потпуно уништено. Након завршетка истраге, поднесен је извјештај надлежним органима. Иначе, на овој дионици пута ноћас су се десиле четири саобраћајне незгоде и у свим случајевима возачи су били у алкохолисаном стању.

Подијели:

Тагови:

povrijeđen vozač

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

Хроника

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

11 ч

1
Милан Перовић

Хроника

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

11 ч

1
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

11 ч

1
Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

Сцена

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

11 ч

2

Више из рубрике

У судару возова повријеђено 30 особа

Свијет

У судару возова повријеђено 30 особа

3 ч

0
Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану

Свијет

Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану

12 ч

2
Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

Свијет

Страх ме је: Зеленски тражио да НАТО уради исто што и у БиХ

13 ч

2
Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста

Свијет

Пробијен фронт: Руси заузели једно од кључних мјеста

15 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner