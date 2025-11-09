Logo
Large banner

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

Извор:

Информер

09.11.2025

22:45

Коментари:

0
Милан Перовић
Фото: Приватна архива

Потрага за Миланом Перовићем (37), професором виолине из Богатића, који је нестао 20. октобра, завршила се трагично.

Породица је потврдила да је његово тијело 1. новембра извучено из корита Саве код Београда.

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

"Очекују се резултати ДНК тестова, што би могло да потраје од седам до мјесец дана. Обављена је обдукција тијела, али још није саопштено више детаља о узроку смрти", навео је извор.

Подсјетимо, Милан Перовић се 20. октобра ујутру није вратио кући са посла и тог дана у преподневним часовима посљедњи пут је виђен на Савском мосту у Сремској Митровици.

Аљбин Курти

Србија

Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Од тада му се изгубио сваки траг, а након 13 дана његово тијело је пронађено у близини једног сплава на Сави код Београда, пише "Информер".

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

tijelo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

28 мин

0
Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану

Свијет

Дјевојка из БиХ крвнички претучена у ресторану

1 ч

0
Евакуисана ИКЕА у Београду

Србија

Хитно евакуисана позната робна кућа

1 ч

0
Велика побједа Српске листе и српског народа

Србија

Велика побједа Српске листе и српског народа

1 ч

0

Више из рубрике

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

28 мин

0
Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

Хроника

Језива несрећа: Двоје мртвих у судару два аута

1 ч

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши

Хроника

Шок снимак из БиХ: Изазвао удес, нокаутиран, па његов сувозач кренуо да гази људе

2 ч

0
Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Хроника

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

49

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

22

45

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

22

43

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ Хаос у Кладуши направили отац и син

22

40

Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

22

25

Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner