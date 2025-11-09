Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

Потрага за Миланом Перовићем (37), професором виолине из Богатића, који је нестао 20. октобра, завршила се трагично.

Породица је потврдила да је његово тијело 1. новембра извучено из корита Саве код Београда.

Сцена Харис Џиновић шокирао изјавом о кћерки и Мелини

"Очекују се резултати ДНК тестова, што би могло да потраје од седам до мјесец дана. Обављена је обдукција тијела, али још није саопштено више детаља о узроку смрти", навео је извор.

Подсјетимо, Милан Перовић се 20. октобра ујутру није вратио кући са посла и тог дана у преподневним часовима посљедњи пут је виђен на Савском мосту у Сремској Митровици.

Србија Курти се огласио након дебакла на изборима: Журим да славим

Од тада му се изгубио сваки траг, а након 13 дана његово тијело је пронађено у близини једног сплава на Сави код Београда, пише "Информер".