У функцији Централни информациони систем у угоститељству

У Републици Српској 1. јануара је почела регистрација корисника Централног информационог система у угоститељству, што ће омогућити Туристичкој организацији да у сваком моменту има тачан број туриста у Српској.
Централни информациони систем омогућава евиденцију угоститељских објеката, гостију и боравишне таксе, чиме се обезбјеђује боља контрола, поуздана статистика и ефикаснија наплата јавних прихода, изјавила је Срни сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Санела Шимун.
Она је навела да угоститељи могу приступити систему путем овог линка.
"Приступ је бесплатан за све угоститеље који пружају услугу смјештаја, а овим системом се уз бољи увид у статистичке показатеље, јача транспарентност и фискална дисциплина, те унапређују активности на сузбијању сиве економије", нагласила је Шимунова.
