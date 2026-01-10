Logo
У функцији Централни информациони систем у угоститељству

10.01.2026

11:10

Фото: eturizam.vladars.rs

У Републици Српској 1. јануара је почела регистрација корисника Централног информационог система у угоститељству, што ће омогућити Туристичкој организацији да у сваком моменту има тачан број туриста у Српској.

Централни информациони систем омогућава евиденцију угоститељских објеката, гостију и боравишне таксе, чиме се обезбјеђује боља контрола, поуздана статистика и ефикаснија наплата јавних прихода, изјавила је Срни сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Санела Шимун.

Она је навела да угоститељи могу приступити систему путем овог линка.

"Приступ је бесплатан за све угоститеље који пружају услугу смјештаја, а овим системом се уз бољи увид у статистичке показатеље, јача транспарентност и фискална дисциплина, те унапређују активности на сузбијању сиве економије", нагласила је Шимунова.

Туризам

