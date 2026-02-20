Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Извор:
Курир
20.02.2026
12:43
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова, Одјељења саобраћајне полиције у Смедереву, јуче су, током појачане контроле саобраћаја, зауставили комби возило алексиначких регистарских ознака, којим се непрописно вршио организовани превоз дјеце.
Контролом је утврђено да су дјеца превожена без пријаве саобраћајној полицији и прегледа који је обавезан прије отпочињања превоза.
- Полицијски службеници су возачу издали 11 прекршајних налога због више извршених прекршаја, и то непостављања ознаке о организованом превозу дјеце, неадекватном времену вожње и одмора, као и неправилно унијетим подацима о месту почетка и завршетка вожње - саопштено је из ПУ Смедерево.
Полицијска управа у Смедереву апелује на возаче да стриктно поштују све саобраћајне прописе, јер ће свако угрожавање безбједности учесника у саобраћају, а нарочито дјеце, бити санкционисано.
