Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Извор:

Курир

20.02.2026

12:43

Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова, Одјељења саобраћајне полиције у Смедереву, јуче су, током појачане контроле саобраћаја, зауставили комби возило алексиначких регистарских ознака, којим се непрописно вршио организовани превоз дјеце.

Контролом је утврђено да су дјеца превожена без пријаве саобраћајној полицији и прегледа који је обавезан прије отпочињања превоза.

Мобилни телефон

Србија

Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

- Полицијски службеници су возачу издали 11 прекршајних налога због више извршених прекршаја, и то непостављања ознаке о организованом превозу дјеце, неадекватном времену вожње и одмора, као и неправилно унијетим подацима о месту почетка и завршетка вожње - саопштено је из ПУ Смедерево.

Полицијска управа у Смедереву апелује на возаче да стриктно поштују све саобраћајне прописе, јер ће свако угрожавање безбједности учесника у саобраћају, а нарочито дјеце, бити санкционисано.

