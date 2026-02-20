Ово је пјевачица чији син је снимљен како шири мржњу против Србије

Извор:
АТВ
20.02.2026
09:36
Коментари:1
Дјечак који је 2023. године у супермаркету стајао и говорио како је "Србија најомраженија држава на свијету", син је пјевачице из Приштине.
Она се зове Веса Лума, има 39 година, и популарна је међу Албанцима.
Она је 2012. изабрана за члана жирија у албанском "Икс Фактору", а учествовала је и у "Плесу са звијездама".
Поред музичке каријере, Лума је имала и каријеру у телевизијској индустрији, па је неколико година била ТВ водитељка и продуцирала је сопствену ТВ емисију на Косову.
Године 2023, изабрана је да се такмичи на Фестивалу у Краљевству 62, заједно са Биг Бастом, са пјесмом "Мбинатyрале", а била је дио и албанског жирија на Дјечијој пјесми Евровизије 2024.
Подсјетимо, снимак дјечака привукао је пажњу и изазвао бијес на друштвеним мрежама, а многи су се запитали и одакле долази дјечак и како је тако рано стекао мржњу према Србији.
Оригинални снимак је објављен 2023. године на ТикТок профилу ГазетаДемос, независног медијског пројекта са територије Косова и Метохије.
"Син пјевачице Весе Луме позива на бојкот српских производа", пише преко снимка на коме дјечак изгова да "никако не треба да се купују српски производи".
Док шета кроз продавницу, дјечак наилази на популарне кексиће - ноблице. Ту се зауставља и изговара: "Ово никада немој да купиш".
"Никад, никад немој да купиш ово. Ово је из Србије. Нико не воли Србију. Србија је најомраженија држава на свијету", рекао је дјечак, уз гестикулацију главом која је додатно појачала његову поруку, подсјећа "Телеграф".
