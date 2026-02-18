Logo
Ко ово учи дјецу: Малишан снимљен како шири мржњу против Србије

Извор:

АТВ

18.02.2026

12:56

Коментари:

1
Фото: Pixabay

На друштвеним мрежама освануо је шокантан снимак који је изазвао буру реакција.

На њему се види дечак, стар између 8 и 9 година, како у супермаркету изговара ријечи које су многе оставиле без текста - назива Србију "најомраженијом земљом на свијету".

Док шета кроз продавницу, дјечак наилази на популарне кексиће - ноблице. Ту се зауставља и изговара: "Ово никада немој да купиш".

Вилијам Стивенсон

Свијет

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

"Никад, никад немој да купиш ово. Ово је из Србије. Нико не воли Србију. Србија је најомраженија држава на свијету", рекао је дјечак, уз гестикулацију главом која је додатно појачала његову поруку.

Видео је брзо постао виралан, а коментари су се низали. Многи су били шокирани тиме што родитељи могу своју дјецу учити мржњи, а било је и оних који су стали у одбрану Србије.

"Србија је лијепа земља са предивним људима, жалосно је тако нешто учити дијете", "Браво мајко, дјеца се уче мржњи од малих ногу…", "Не могу да вјерујем шта причаш", "Ја сам из Босне и много волим Србију и ноблице", били су само неки од коментара који су исказивали подршку Србији.

Међутим, било је и коментара који су подржали дјечакове ријечи, што је додатно забринуло многе кориснике друштвених мрежа.

Умивање

Стил

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

"Ја сам Хрватица, браво мали", "Паметно дијете", "Браво мали", били су неки од њих, показујући да су подјеле и даље присутне.

Овај снимак је још једном покренуо питања о томе како се дјеца уче о међусобним односима и колико је важно промовисати толеранцију и разумијевање од најранијег узраста, пише "Телеграф".

@mrarbnnor Head's up to never buy these #fypシ #viral #mrarbnnor #tiktok ♬ original sound - dj auxlord

