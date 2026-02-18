Logo
Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

Извор:

Танјуг

18.02.2026

12:54

Коментари:

Фото: Printscreen/Youtube/ABY News

Бивши муж, односно први супруг бивше прве даме Сједињених Америчких Држава Џил Бајден, Вилијам Стивенсон (77), изјаснио се да није крив по оптужбама да је крајем децембра прошле године убио своју садашњу супругу Линду Стивенсон у њиховој кући у америчкој савезној држави Делавер.

Велика порота савезне државе Делавер подигла је ове недеље оптужницу против Стивенсона за убиство 64-годишње Линде Стивенсон, која је 28. децембра пронађена без свијести у породичној кући у Вилмингтону, пише АП.

Он се налази у притвору од 3. фебруара, када је оптужен за убиство, јер није могао да плати кауцију од два милиона америчких долара.

Линда Стивенсон водила је књиговодствену фирму, а у читуљи, у којој се не помиње Вилијам, описана је као посвећена мајка и бака, као и навијачица тима Филаделфија Иглс.

Био у браку са Џил Бајден од 1970. до 1975.

"Један њен загрљај и све бриге би нестале. Бол због њеног губитка паралише, а празнина у мом срцу је понор", написала је њена кћерка Кристин Меј на Фејсбуку.

Умивање

Стил

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

Стивенсон се на данашњем рочишту пред судом у Вилмингтону појавио путем видео-линка, док његов адвокат, додељен по службеној дужности, није одговорио на упите медија за коментар, а наредно рочиште заказано је за 16. март.

Вилијам Стивенсон био је у браку са Џил Бајден од 1970. до 1975. године, а она се касније удала за Џоа Бајдена, који је обављао функцију председника Сједињених Америчких Држава од јануара 2021. до јануара 2025. године.

Портпарол бивше прве даме саопштио је да она нема коментар у вези са случајем Стивенсон.

