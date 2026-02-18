Logo
Како смршати без дијете?

Извор:

Агенције

18.02.2026

12:43

Фото: Pixabay

Гојазност и вишак килограма озбиљан су проблем великом броју људи широм свијета. Као главно рјешење овог проблема, обично се на првом мјесту нађу разне дијете, али већини је тешко да се придржава одређеног режима исхране.

Уз лаке промјена у исхрани и дневном ритму, међутим, можете да изгубите неколико килограма и смршате и без дијете.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Учлањење Украјине у ЕУ значило би укључивање Уније у сукоб

Ипак, најважније је кретање, јер ништа вам не може помоћи ако се унијете калорије не троше.

Полако једите и дуго жваћите

Ако спорије једете и ако сваки залогај добро сажваћете, помоћи ћете свом метаболизму да боље свари и апсорбује храну, па ће се створити и мање масних наслага у вашем тијелу.

Они који брзо једу обично имају проблем са вишком килограма, а ако храну слабо жваћете, то значи онда да ће она остати дуже у стомаку, што такођер доводи до повећања килаже.

Пијте воду прије јела

Вода помаже стомаку да боље свари храну, а ствара и осјећај ситости, што ће вам омогућити да поједете мање, а да имате утисак као да сте се најели.

Одвод

Савјети

Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

Једите без ометања

Многи воле да ручају или да вечерају уз телевизор или лаптоп, али на овај начин се унесе чак и до 30 посто више хране него што је заиста потребно.

Када је мозак фокусиран на телевизор или нешто друго, касније схватимо да смо сити, али тада је већ сав вишак хране у стомаку, што касније ствара проблеме и вишак килограма.

Не прескачите доручак

Студије су показале да редован и умјерен доручак утиче на избалансирани метаболизам и да вам омогућава да током дана унесете мање хране, него када нисте појели доручак.

Saša Matić

Сцена

Саша Матић открио на који дует је најпоноснији

Једите мање, а чешће

Кључ мршављења и доброг метаболизма јесте да се не преједате и да осигурате тијелу стални прилив енергије.

Зато су чешћи, а количински и калоријски мањи оброци најбољи начин да имате брз метаболизам и оптималну тежину.

Mršavljenje

Hrana

