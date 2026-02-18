Рајанер укида више полазака из Бањалуке

Извор:
Рајанер ће у љето 2026. смањити операције и у Босни и Херцеговини те Србији, углавном због прерасподјеле капацитета према тржиштима с већом сезонском потражњом, попут Хрватске.
У Бањалуци ће бити укинуто шест седмичних полазака, док су летови за Беч, Мемминген и Баден-Баден сведени на двије седмичне ротације.
У Нишу се укидају два седмична лета – по један за Беч и Малту.
Компанија је такође одлучила да укине двије руте између Ирске и Литваније. Од априла више неће летјети из Белфаста за Каунас нити из Даблина за Палангу, а обуставља се и линија Вилниус–Стокхолм.
Рyајанер наводи да капацитете преусмјерава на аеродроме с нижим трошковима у Хрватској, Мароку, Италији, Шведској и Албанији, гдје су аеродромске таксе и еколошки порези нижи.
Дио укинутих рута преузеле су конкурентске авиокомпаније, међу њима Вуелинг, Бинтер, Ибериа и Виз Ер, што би требало ублажити посљедице по путнике, преноси "Еуроњуз".
Француска је такође погођена резовима за 2026. годину. Током зиме 2025. Рајанер је смањио 750.000 сједишта и укинуо 25 рута према тој земљи, обуставивши летове за Бергерац, Бриве и Стразбур. Као главни разлог наводи се повећање пореза на авио-саобраћај.
У децембру је компанија најавила да ће од љета 2026. поново покренути летове за Бергерац, након разговора с властима, док линије за Бриве и Стразбур остају суспендоване.
Рајанер је упозорио на могућност додатних укидања. Комерцијални директор Џејсон Мекгинес изјавио је за паришки магазин "Челенџис" да би компанија могла напустити француске регионалне аеродроме током љета 2026.
Већ од 27. марта 2026. прекидају се операције на аеродрому Клермон-Феранд Оверњ због еколошких пореза. Тренутно се одатле лети за Лондон, Порто и Фез.
Укида се и линија Даблин–Родез, али остају летови из Лондона (Станстед) и Брисела према Родезу.
У зимском реду летења 2026/27 Рајанер је уклонио 20 рута и милион сједишта из Брисела и Шарлоу.
Разлог је нова белгијска такса на авио-саобраћај, којом се накнада повећава на 10 евра по путнику, уз могућност додатних локалних такси у Шарлоу.
Резови погађају дестинације попут Милана (Бергамо), Барселоне, Лисабона, Рима (Циампино), Кракова и Мајорке. Капацитет Рајанера у Белгији смањује се за око 22 одсто, уз повлачење пет авиона из база у Завентему и Шарлоау.
Компанија је саопштила да би укидање ове таксе допринијело расту промета и туризма, док би задржавање пореза могло довести до пада саобраћаја и раста цијена карата.
Од краја марта Рајанер укида свих шест рута према и из Азора, што ће, према процјенама, погодити око 400.000 путника годишње. Тиме се капацитет компаније у Португалу смањује за око 22 посто, укључујући и операције у Порту и Лисабону.
Као разлози наводе се повећане накнаде за контролу ваздушног саобраћаја које наплаћује оператер АНА (Винци), као и европски порези, укључујући систем трговања емисијама (ЕТС), који посебно погађа краће летове према Азорима и Мадеири, преноси портал "Независне".
Додатно, уведена је и нова путна такса од два евра по путнику, што Рајанер оцјењује неповољним у односу на друге земље ЕУ.
Компанија тврди да не постоји стратегија за развој нискотарифне повезаности с Азорима те позива владу да интервенише. Оператер АНА одбацио је оптужбе о злоупотреби монополског положаја, наводећи да су таксе на Азорима међу нижима и да је дијалог отворен.
