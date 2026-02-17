Огласили се из бањалучког СНСД-а: Ако су уважене примједбе грађана, ми дајемо подршку

Извор:
АТВ
17.02.2026
19:15
Коментари:0
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изјавио је данас да ће подршка скупштинске већине приједлозима регулационих планова зависити од тога да ли су уважене примједбе грађана.
"Има примједби грађана на регулационе планове који ће се наћи на наредној редовној сједници Скупштине града. У приједлозима нисмо видјели да ли су те примједбе уважене", рекао је Нинковић.
Он је навео да ће се видјети да ли је испоштовано оно што су грађани тражили од градоначелника Драшка Станивуковића, инвеститора и бироа који су цртали те планове, саопштено је из бањалучког СНСД-а.
На сједници градске Скупштине заказане за четвртак, 19. фебруар, пред одборницима ће се наћи дневни ред са 70 тачака, од којих су 27 регулациони планови који предвиђају измјене на више атрактивних локација у центру града.
