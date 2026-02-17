Logo
Large banner

Огласили се из бањалучког СНСД-а: Ако су уважене примједбе грађана, ми дајемо подршку

Извор:

АТВ

17.02.2026

19:15

Коментари:

0
Огласили се из бањалучког СНСД-а: Ако су уважене примједбе грађана, ми дајемо подршку
Фото: АТВ

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изјавио је данас да ће подршка скупштинске већине приједлозима регулационих планова зависити од тога да ли су уважене примједбе грађана.

"Има примједби грађана на регулационе планове који ће се наћи на наредној редовној сједници Скупштине града. У приједлозима нисмо видјели да ли су те примједбе уважене", рекао је Нинковић.

Он је навео да ће се видјети да ли је испоштовано оно што су грађани тражили од градоначелника Драшка Станивуковића, инвеститора и бироа који су цртали те планове, саопштено је из бањалучког СНСД-а.

На сједници градске Скупштине заказане за четвртак, 19. фебруар, пред одборницима ће се наћи дневни ред са 70 тачака, од којих су 27 регулациони планови који предвиђају измјене на више атрактивних локација у центру града.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мира Милетић

Бања Лука

Преминула Мира Милетић, секретар бањалучког тужилаштва

6 ч

0
Еко топлане Бањалука: Раст трошкова три пута већи од раста цијене гријања

Бања Лука

Еко топлане Бањалука: Раст трошкова три пута већи од раста цијене гријања

8 ч

0
Загађење ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Бањалука најзагађенији град

8 ч

0
Зељковић: Град да испуни обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета

Бања Лука

Зељковић: Град да испуни обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner