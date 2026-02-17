Зељковић: Град да испуни обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета

Извор:
АТВ
17.02.2026
09:45
Коментари:0
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић истакао је да Град прво треба да испуни своју обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета које је усвојила Скупштина града, на приједлог СНСД-а
Он је истакао да је срамота да се прича о транспарентности, док клубови годинама чекају средства која су већ изгласана.
"Подсјећам да је 10 година буџет за спорт у Бањалуци био само 1,4 милиона КМ, док је укупан буџет града из године у годину растао", рекао је Зељковић.
Он је истакао да данас, када је буџет за спорт повећан на 3 милиона КМ, то и даље износи свега 1,05% буџета града, што је недостојно града који се представља као "град спорта".
"Годинама смо амандманима обезбјеђивали додатна средства за спортске клубове, али је Градска управа често избјегавала да та средства реализује, јер није била спремна да спорт одвоји од политике. Зато данас имамо ситуацију да се наши спортисти боре за медаље и трофеје, али истовремено и за голо преживљавање", истакао је Зељковић.
Он је истакао да је довољно погледати стање инфраструктуре коју користе клубови.
Свијет
Трамп о војној интервенцији: Није неопходно
"Градски олимпијски базен захтијева хитна улагања, спортске дворане немају довољно термина јер град нема капацитете, а Градски стадион користи ФК Борац без икаквих улагања од стране града годинама. Штавише, једини разлог што кров на источној трибини није завршен је то што Градска управа не жели да изда потребну сагласност, иако је клуб затворио финансијску конструкцију. А о осталим спортским теренима боље да не причам, као ни о чињеници да град годинама није направио ниједан нови спортски комплекс за било који спорт", истакао је Зељковић.
Поређења ради, Бијељина издваја 1,6 милиона КМ за спорт, док Кантон Сарајево издваја скоро 13 милиона КМ. Бањалука мора да се престане задовољавати минимумом и да коначно почне да улаже у спорт онако како доликује највећем граду Републике Српске.
"Разумијем да постоје политичке амбиције код појединаца и жеља за већим функцијама, али прије тога треба показати резултате тамо гдје сте данас одговорни. Бањалучки спорт треба опредијељеност и жељу надлежних да се развија, а не флоскуле и изјаве док се буџет не извршава", истакао је Зељковић.
Град прво треба да испуни своју обавезу и исплати спортским клубовима повећање буџета које је усвојила Скупштина града, на приједлог СНСД-а. Срамота је да се прича о транспарентности, док клубови годинама чекају средства која су већ изгласана.— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) February 17, 2026
Подсјећам да је 10 година буџет за…
Најновије
Најчитаније
11
18
11
17
11
13
11
12
11
07
Тренутно на програму