Трамп о војној интервенцији: Није неопходно

17.02.2026

09:34

Трамп о војној интервенцији: Није неопходно
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да није неопходна америчка војна интервенција на Куби, која би била слична хапшењу предсједника Венецуеле Николаса Мадура.

"Ако бих и разматрао тако нешто, то не би била веома тешка операција, као што можете да претпоставите. Али не мислим да ће то бити потребно", рекао је Трамп новинарима, одговарајући на питања о могућности војне интервенције.

Он је навео да је Вашингтон већ у дијалогу са Хаваном, додајући да државни секретар Марко Рубио у име САД учествује у разговорима.

"Тренутно Марко Рубио разговара са властима Кубе и они би апсолутно требало да постигну договор, јер је ријеч о човјечности. То је заиста хуманитарна криза", рекао је Трамп.

Он је закључио да постоји жеља Хаване да постигне споразум са Вашингтоном.

Доналд Трамп

Kuba

