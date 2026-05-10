Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

10.05.2026 11:39

Фото: Unsplash

Познати произвођач гума "Goodyear" издао је хитно упозорење о повлачењу одређених серија својих гума из линије "Eagle F1 SuperSport".

Како преноси портал "Productwarning", интерне контроле откриле су да специфичне производне серије не испуњавају законске безбједносне стандарде за екстремно високе брзине, што може довести до критичног губитка контроле над возилом.

Технички квар односи се на структурални интегритет гуме. Постоји оправдана опасност од деформације газећег слоја или, у најгорем случају, потпуног одвајања круне гуме. Такав сценарио при великим брзинама директно узрокује несреће са тешким посљедицама, због чега се власницима савјетује хитна провјера.

Који модели су обухваћени повлачењем?

Опозив је фокусиран искључиво на гуме произведене у одређеним седмицама 2024. и 2025. године. Ријеч је о моделима са ознаком (Y), који су дизајнирани за брзине веће од 300 километара на час, због чега је беспријекоран састав материјала од пресудне важности за безбједност.

Власници возила требају на бочној страни гуме провјерити димензију и ДОТ кодове. Опозивом су обухваћени сљедећи модели:

Димензија 255/35ZR20 (97Y): Произведене у 22. седмици 2024. те у 36. и 37. седмици 2025. године.

ДОТ кодови: 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725.

Модел Eagle F1 SuperSport XL (305/30ZR21 104Y):

DOT кодови: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525.

Бесплатна замјена за спорне серије

"Goodyear" наглашава да је даља употреба ових гума, посебно у условима брзе вожње, значајан безбједносни ризик. Уколико се на возилу пронађу наведени кодови, возачи се морају одмах обратити свом специјализованом трговцу. Замјена спорних гума обавиће се потпуно бесплатно, а за додатне информације доступна је техничка служба путем е-поште на: kundendienst@goodyear.com.

Стручњаци уз овај специфичан опозив подсјећају и на опште правило „О-до-У“ (од октобра до Ускрса). Наглашавају да љетне гуме губе својства приањања већ на температурама нижим од 7 степени Целзијуса, те апелују на возаче да се придржавају законских обавеза о зимској опреми како би избјегли казне и повећали безбједност у предстојећим хладнијим данима, преноси Дневно.хр.

