Тијело угинулог грбавог кита извучено на обалу

30.05.2026 15:40

Фото: pexels/Timon Cornelissen

Тијело угинулог грбавог кита, пронађеног код данског острва Анхолт, извучено је данас на обалу острва гдје ће бити сецирано и подвргнуто обдукцији како би се утврдио узрок смрти, пренио је њемачки лист Шпигел.

Угинули грбави кит пронађен код данског острва идентификован је средином маја као Тими, потврдила је данска Агенција за заштиту животне средине, а његова судбина је недјељама заокупљала милионе људи након што се насукао у њемачким водама.

"Многи људи су били дубоко забринути због судбине животиње и надали су се да ће бити могуће вратити кита у дивљину. И ја сам делио ову наду", рекао је тада њемачки министар за заштиту животне средине Тил Бакхаус.

Тими је угинуо пошто је пуштен са барже у отворено море, док се доводи у питање и начин на који је спроведена акција спасавања, пишу данас немачки медији.

Локалне власти претходно су, више пута, безуспјешно покушавале да врате Тимија из плићака у отворено море, након чега је двоје предузетника финансирало последњи покушај његовог спасавања, упркос сумњама дела стручњака да може да преживи транспорт.

Сада је његов леш извучен на обалу острва, а како је саопштио представник данске Агенција за заштиту животне средине, Мортен Абилдстром, операција извлачења протекла је без икаквих проблема и трајала је око два сата.

Стручњаци ће на плажи испитати леш кита, а пошто је лежао тако дуго на Сунцу, задах је веома јак, па су данске власти упозориле локалне становнике и посетиоце да не прилазе због ризика од инфекције, казао је истраживач и експерт за китове, Петер Теглберг Мадсен.

Леш животиње је плутао у води код острва више од двије недјеље. Данци су једном покушали да извуку кита, надутог гасовима усљед труљења, у дубље воде како би га одвукли до луке Грина на данском копну.

Тај покушај је, међутим, пропао због лошег времена, а сада се обдукција обавља на острву Анхолт.

Примарни циљ је да се утврди узрок смрти кита, рекао је Мадсен, додајући да се велики део дискусије вртео око тога да ли је он могао да буде спасен или не.Биолог са Универзитета у Орхусу сматра да животиња од самог почетка није имала шансе.

"Ово је очигледно била болесна, ослабљена животиња која није могла бити спасена и једноставно је требало да буде остављена на миру", казао је Мадсен.

Он је додао да је акција покушаја спасавања представљала чисту окрутност према животињама.

"Требало би да будемо срећни што поново видимо више грбавих китова у Балтичком мору. Умјесто да користимо толико ресурса да покушамо да спасемо једну животињу, требало би да се побринемо да китови не заврше у таквим ситуацијама", рекао је истраживач.

Кит је више пута тражио плитке воде код немачке балтичке обале, а у неколико наврата се кретао даље након што су му се људи приближили.

На крају се зауставио код острва Пеел у Мекленбург-Западној Померанији, а противно савјетима њемачких стручњака и институција, државно министарство заштите животне средине дозволило је приватну иницијативу да се животиња транспортује и пусти у Сјеверно море, подсетио је Шпигел, преноси Танјуг.

