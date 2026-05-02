Грбави кит Тими пуштен у Сјеверно море након што је недјељама био насукан код Њемачке

Спасилачки тим је данас извукао грбавог кита уз помоћ баржи у Сјеверном мору који је био насукан у плитким водама близу Њемачке од марта, рекли су очевици.
Кит, кога су немачки медији назвали Тими, виђен је како плива близу њемачке обале Балтичког мора 3. марта, далеко од свог природног станишта у Атлантском океану, преноси Асошиејтед прес.
Здравствено стање сисара се погоршало јер се више пута насукао у плитким водама близу приобалног града Висмара, а неуспјешни покушаји да га наведу ка дубљим морима преношени су уживо широм свијета.
Министар заштите животне средине њемачке покрајине Мекленбург-Западна Померанија дао је зелено свјетло за покушај спасавања кита, који је предложила приватна иницијатива, упркос неким упозорењима научне заједнице да би то могло бити превише за животињу.
Јенс Шварк, члан приватне иницијативе који је био на лицу мјеста, рекао је да је кит пуштен око 9 сати ујутру по локалном времену 70 километара од обале Скагена, у Данској.
Снимци дроном приказали су кита како плива и избацује воду близу барже, мада није одмах потврђено да је животиња заиста Тими.
Како преноси АП, у јавности се појавила дебата о томе да ли пустити кита да умре у миру или да се помогне у његовом повратку у Атлантски океан.
Активисти су организовали протесте на плажи у Висмару позивајући на његово ослобађање, док су други подржали нове идеје о томе како би кит могао бити транспортован.
@nytimes A barge carrying a whale made its way toward the North Sea, where rescuers hope the humpback will swim further into the Atlantic Ocean. The whale, nicknamed Timmy, had been stranded off Germany's Baltic coast for several weeks. #whale #ocean #marinelife
Неки научници вјерују да је кит тражио плитку воду јер је био слаб и био му је потребан одмор. Ветеринари приватне иницијативе су, међутим, сматрали да је животиња погодна за транспорт.
Прије пуштања, наводно је био причвршћен ГПС предајник за праћење будуће локације кита, пишу њемачки медији.
Није јасно зашто је кит отпливао у Балтичко море, далеко од свог природног станишта у Атлантском океану. Неки стручњаци кажу да је животиња можда залутала док је пливала за јатом харинги или током миграције.
Од тада, сисар се више пута насукао у плиткој води. Био је у очигледној невољи, неправилно је дисао и често се једва кретао данима. Тими је такође патио од лошег стања коже, повезаног са ниским садржајем соли у Балтичком мору, па су му спасиоци нанијели килограме цинкове масти.
