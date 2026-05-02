Logo
Large banner

"Нове америчке царине су смртоносан ударац за индустрију ЕУ"

Аутор:

АТВ
02.05.2026 14:00

Коментари:

0
Кирил Дмитријев
Фото: Youtube/ FRANCE 24 English

Директор руског фонда за директне инвестиције и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев оценио је данас да ће нове америчке царине значајно утицати на индустријски сектор ЕУ.

"Царина од 25 одсто на аутомобиле и камионе из ЕУ, у комбинацији са енергетском кризом, наноси смртоносан ударац већ урушавајућем индустријском сектору ЕУ", написао је Дмитријев на платформи Икс.

Амерички предсједник Доналд Трамп је у петак изјавио да Вашингтон планира да повећа царине на увоз аутомобила и камиона из Европске уније на 25 одсто почев од сљедеће недјеље.

Амерички лидер је оптужио ЕУ да није у потпуности испоштовала трговинске споразуме постигнуте са Сједињеним Америчким Државама, преноси Танјуг.

Како је истакао, нове мере се неће односити на возила произведена у фабрикама у САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кирил Дмитријев

царине

Европска унија

Америка

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner