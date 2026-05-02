"Нове америчке царине су смртоносан ударац за индустрију ЕУ"

Директор руског фонда за директне инвестиције и специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев оценио је данас да ће нове америчке царине значајно утицати на индустријски сектор ЕУ.
"Царина од 25 одсто на аутомобиле и камионе из ЕУ, у комбинацији са енергетском кризом, наноси смртоносан ударац већ урушавајућем индустријском сектору ЕУ", написао је Дмитријев на платформи Икс.
Амерички предсједник Доналд Трамп је у петак изјавио да Вашингтон планира да повећа царине на увоз аутомобила и камиона из Европске уније на 25 одсто почев од сљедеће недјеље.
Амерички лидер је оптужио ЕУ да није у потпуности испоштовала трговинске споразуме постигнуте са Сједињеним Америчким Државама, преноси Танјуг.
Како је истакао, нове мере се неће односити на возила произведена у фабрикама у САД.
