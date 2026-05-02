Захарова: Модерна Европа постала је спонзор тероризма

02.05.2026 13:26

Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Модерна Европа постала је спонзор тероризма након што је зажмурила на смртоносни пожар 2014. године у Дому синдиката у Одеси и неспремност Украјине да истражи ову трагедију, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Ово ни на који начин не утиче на финансијску или моралну подршку Кијеву. Очигледно је да је подстицање нацизма и финансирање тероризма постало традиција у модерној Европи", истакла је Захарова у коментару поводом 12 година од трагедије у Одеси.

Она је упозорила да украјинска Влада наставља да одуговлачи са истрагом о масакру упркос свим обећањима да ће је завршити.

Захарова о рјешењу за Украјину: ЕУ није дио преговора

Украјински националисти су 2. маја 2014. године затворили профедералне демонстранте у Дому синдиката у Одеси и запалили зграду. У овом злочину погинуло је 48 људи, а око 250 је повријеђено у сукобима са украјинским радикалима.

Европски суд за људска права је у марту 2015. године прогласио Украјину кривом због неуспјеха у спречавању насиља у Одеси 2014. године, преноси Срна.

Суд је пресудио да власти нису предузеле мјере за спречавање и заустављање насиља и да нису благовремено спровеле операције спасавања људи заробљених у пожару, подсјећа РИА Новости.

