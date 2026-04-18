Аутор:АТВ
Коментари:0
Западне земље нису одустале од својих планова да заузму украјинску црницу и руску нафту и гас, као и да подијеле свијет како би одговарао њиховим интересима, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је у интервјуу за ТАСС поводом Дана сјећања на жртве геноцида над совјетским народом навела да Запад не одустаје од идеје да барем управља украјинским и руским ресурсима и да прошири свој утицај на области Централне Азије, Јужног Кавказа и тако даље.
"То се односи на реваншизам, односно то је освета која ће им омогућити да побиједе управо у овој подјели свијета, прерасподјели свјетских ресурса за себе", додала је Захарова.
Дан сјећања на жртве геноцида над совјетским народом обиљежава се сутра, 19. априла.
Свијет
Украјинска црница, позната и као чернозем, представља једно од најплоднијих земљишта на свијету и покрива око четвртине територије Украјине.
Ово земљиште је изузетно богато хумусом и фосфорним једињењима, што га чини кључним ресурсом за пољопривреду.
Украјина се због овог земљишта сматра "житницом Европе" и један је од највећих свјетских извозника пшенице и кукуруза, преноси Срна.
