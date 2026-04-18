Захарова: Запад не одустаје од планова подјеле свијета за своје интересе

АТВ
18.04.2026 20:48

Западне земље нису одустале од својих планова да заузму украјинску црницу и руску нафту и гас, као и да подијеле свијет како би одговарао њиховим интересима, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Захарова је у интервјуу за ТАСС поводом Дана сјећања на жртве геноцида над совјетским народом навела да Запад не одустаје од идеје да барем управља украјинским и руским ресурсима и да прошири свој утицај на области Централне Азије, Јужног Кавказа и тако даље.

"То се односи на реваншизам, односно то је освета која ће им омогућити да побиједе управо у овој подјели свијета, прерасподјели свјетских ресурса за себе", додала је Захарова.

Дан сјећања на жртве геноцида над совјетским народом обиљежава се сутра, 19. априла.

Свијет

Захарова: Међународни суд правде постао мјесто правног рата

Украјинска црница, позната и као чернозем, представља једно од најплоднијих земљишта на свијету и покрива око четвртине територије Украјине.

Ово земљиште је изузетно богато хумусом и фосфорним једињењима, што га чини кључним ресурсом за пољопривреду.

Украјина се због овог земљишта сматра "житницом Европе" и један је од највећих свјетских извозника пшенице и кукуруза, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Комплекс бијелог човјека и сопствене изузетности спрјечава Запад да се покаје за своје гријехе

3 д

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Свијет

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

1 седм

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Нагло порасла заинтересованост за нуклеарно оружје у Европи

1 седм

0
"Једнак третман за све жртве нациста"

Свијет

"Једнак третман за све жртве нациста"

5 д

0

Више из рубрике

Дмитриј Васиљевич Василченков

Свијет

Шок! Масовни убица из Кијева био руски потпуковник

54 мин

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Хорор! Албанац убио бившу жену, њеног партнера, па себе због љубоморе

55 мин

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Трагедија у Орахову: Отац нашао сина (11) мртвог у дворишту

1 ч

0
Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

Свијет

Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

1 ч

0

Њемачка на проблему! Све мање керозина

Закон привлачности: У љубави и рату све је дозвољено!

Минић: Радови на изградњи дионице аутопута Бијељина-Рача

Борац прокоцкао предности и ремизирао са Вележом

