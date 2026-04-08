Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

08.04.2026 19:17

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Москва ће своју процјену покушаја минирања гасовода који повезује Србију и Мађарску заснивати на провјереним чињеницама након завршетка истраге надлежних органа у Београду, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Тренутно, колико разумијемо, српске власти спроводе истрагу о инциденту. Донијећемо закључке када се релевантни докази обраде и када објаве сазнања. Наравно, пажљиво пратимо акције које предузимају надлежни органи у Србији", навела је Захарова.

Она је истакла да су циљани напади на енергетску инфраструктуру постали обиљежје кијевског режима.

"Ово можда даје одговор на питање које интересује многе у Србији - политичаре, јавне личности, као и обичне грађане - ко би могао да стоји иза овога и зашто је то покушао", додала је Захарова.

