Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

Москва ће своју процјену покушаја минирања гасовода који повезује Србију и Мађарску заснивати на провјереним чињеницама након завршетка истраге надлежних органа у Београду, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Тренутно, колико разумијемо, српске власти спроводе истрагу о инциденту. Донијећемо закључке када се релевантни докази обраде и када објаве сазнања. Наравно, пажљиво пратимо акције које предузимају надлежни органи у Србији", навела је Захарова.
Она је истакла да су циљани напади на енергетску инфраструктуру постали обиљежје кијевског режима.
"Ово можда даје одговор на питање које интересује многе у Србији - политичаре, јавне личности, као и обичне грађане - ко би могао да стоји иза овога и зашто је то покушао", додала је Захарова.
(СРНА)
