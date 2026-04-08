Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Аутор:АТВ
Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету да покажемо да смо ми заиста партнери на које може да се ослоне, рекао је за АТВ организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
Додик је прокоментарисао наводе појединих медија да је долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку био плаћен.
"Нисам мислио да се бавим шпекулацијама, поготово са тим причама да неко може да се плати. Члан једне од најуспјешнијих, најутицајнијих и један од најбогатијих породица у Америци и шире да може да се плати и да таква особа да дође у Бањалуку само због тога, мислим да је заиста нереално", рекао је Додик.
Он је подсјетио на изјаву Бакира Изетбеговића у којој каже да би волио да Трамп дође и у Сарајево.
"Ја позивам све те људе који заиста сматрају да може неко попут њега да се плати, зашто га онда не доведу. Ово је наш трећи сусрет у посљедњих неколико нешто више од годину дана, заиста смо дуго радили на овоме, мјесецима комуницирамо", рекао је Додик.
Он је истакао да није било једноставно организовати посјету сина америчког предсједника.
"Наравно, дан прије самог доласка, неке појединости нису биле јасне и заиста је ниво безбједности био на огромном нивоу. Желио бих још једно да похвалим учеснике МУП-а, министар (Жељко Будимир) и директора (Синиша Кострешевић) који су заиста одрадили сјајни задатак, хоћу да се захвалим свим грађанима Бањалуке који су јуче чекали, знам да су се стварале гужве и биле блокиране улице, али једноставно политика Трампове породице, односно савјет је био да се не напушта америчко тло док је трајао овај рат у Ирану", рекао је Додик.
Он је истакао да су и поред тога усјели да издвоје његово вријеме да дође у Бањалуку.
"Још једном захвалност за све људе и све стрпљење које су имали јуче. Они су презадовољни, данас смо се исто тако чули, заиста носе лијепе успомене из Републике Српске и Бањалуке. Предивно им је било јуче и заиста можемо сви да будемо поносни, сваки становник Републике Српске", рекао је Додик.
Додик је коментарисао и поједине натписе у опозиционим медијима гдје смањују утицај свега овога.
"Мислим да треба да будемо сви заједно поносни, ово није само прича СНСД-а, ово је прича за Републику Српску и Бањалуку. Заиста смо поносни, када видимо и натписе свјетских медија који су извјештавали да је Бањалука била центар не само региона него и шире. Негативни коментари показују да смо успјели, што је већа већа гужва и бура у федералним медијима, то значи да смо ми на правом путу и требамо да гледамо себе", рекао је Додик.
Он је истакао да Српска зато треба да гаји односе и са САД и са Руском Федерацијом.
"Надамо се да ће предсједник Виктор Орбан да настави своју побједу његове странке Фидес у Мађарској. Исто тако, имамо одличну сарадњу са Израелом и никад бољу дипломатску активност Република Српска није имала него у ових пар претходних мјесеци. Већ само данас имали неке позиве и састанке што се тиче потенцијалних инвестиција, људи су већ заинтересовани да виде какав то амбијент, шта могу да очекују од нас, шта можемо све да пружимо", рекао је Додик.
Он је истакао да Српска може да очекује стабилнију ситуацију и оно што је најважније - апсолутни мир.
"Са инвестицијама долази апсолутни мир и треба да заједно са нашим пријатељима чувамо наше интересе. И мислим да ће јучерашња посјета донијети све то", рекао је Додик.
Додик је подсјетио и на добре односе Републике Српске са Кином.
"Предсједник Милорад Додик је најавио да путује у САД крајем априла и да ће 9. маја да буде у Москви, а оно што додано знам је да ће бити још више тих посјета не само њега у наведене земље него људи који ће долазити овдје", рекао је Додик.
Он је истакао да је данас у Бањалуци била професорица Олга Раваси.
"Имамо један занимљив пројекат који заједнички радимо", нагласио је Додик.
