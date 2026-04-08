Идуће седмице уговор за изградњу гасовода, познат извођач радова

Потписивање уговора са конзорцијумом који ће градити магистрални гасовод Шепак - Бањалука - Нови Град, чија је вриједност 1,29 милијарди КМ, очекује се наредне седмице, док би радови на терену могли почети средином љета, саопштено је из Министарства енергетике и рударства Републике Српске.
Ресорно министарство организовало је данас састанак на којем су договорене активности на реализацији овог пројекта, изради пројектне документације, те је разговарано о усаглашавању активности са пројектом изградње ауто-пута у Републици Српској с циљем обезбјеђивања ефикасне и координисане реализације, преноси СРНА.
Изабрани конзорцијум чини пет компанија, односно носилац је "Конвар" Београд, а чланице су "Гастек" Инђија, "Радис" Источно Сарајево, "Завод за заваривање" Београд и "Јокић инвест" Зворник.
Министар енергетике и рударства Петар Ђокић подсјетио је да је Влада Републике Српске овај пројекат означила као стратешки важан, те нагласио да је ријеч о једном од највећих инфраструктурних подухвата у енергетском сектору.
На састанку је истакнут значај координације надлежних институција и партнера да би била обезбијеђена благовремена и ефикасна реализација овог пројекта од кључног значаја за енергетску стабилност и развој Републике Српске.
Састанку су присуствовали и представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства саобраћаја и веза, предузећа "Аутопутеви Републике Српске", "Сарајево-гас" Источно Сарајево и компанија које чине изабрани конзорцијум извођача радова.
Из Министарства енергетике и рударства поручују да ће наставити да координишу активности свих укључених страна, с циљем успјешне имплементације пројекта чија је процијењена вриједност 1,29 милијарди КМ, уз додатне трошкове експропријације.
