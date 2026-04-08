Десетине улица и насеља у Бањалуци сутра без струје

08.04.2026 17:53

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје, саопштено је из “Електрокрајине”.

Дијелови улица Булевар Десанке Максимовић и Слободана Кустурића остају без струје од 09:00 до 12:00 часова, док ће дио насеља Дебељаци остати од 09:00 до 11:00.

Од 11:30 до 13:30 струје неће имати дио улице Косовска.

Струје неће имати дијелови улица Љевчанска и Краља Александра I Карађорђевића, те дио насеља Јаворани у периоду од 09:00 до 14:00 часова.

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Дијелови насеља Дракулић, Шарговац и Туњице остају без струје од 10:00 до 12:00 часова, а дијелови улица Гајева, Јеврејска и Веселина Маслеше у периоду од 09:30 до 10:30.

Од 11:00 до 12:00 часова дијелови насеља Романијска и Ранка Шипке неће имати струје, а дијелови насеља Агино Село и Бочац од 08:30 до 14:30.

Дијелови улица Душана Суботића, Карађорђева бр. 1-59, Крајишких бригада бр. 1-7, Омладинска бр. 2 и Велибора Јањетовића струје неће имати од 08:00 до 15:00 часова.

Прочитајте више

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Регион

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Натјерао младу мајку да одузме себи живот: Ево колику казну је добио

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, има више повријеђених

1 ч

0
Продужну кабл

Србија

Жену убила струја: Нагазила на кабл који је био изложен

1 ч

0

Више из рубрике

Измјена саобраћаја у центру Бањалуке

Бања Лука

Измјена саобраћаја у центру Бањалуке

3 ч

0
Мост у бањалучком насељу Чесма

Бања Лука

Сутра отварање моста у бањалучком насељу Чесма

8 ч

3
Стубови за струју.

Бања Лука

Сутра без струје 23 насеља и шест улица у Бањалуци

1 д

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Тужилаштво обуставило истрагу против Драшка Станивуковића

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner