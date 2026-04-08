Десетине улица и насеља у Бањалуци сутра без струје

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје, саопштено је из “Електрокрајине”.
Дијелови улица Булевар Десанке Максимовић и Слободана Кустурића остају без струје од 09:00 до 12:00 часова, док ће дио насеља Дебељаци остати од 09:00 до 11:00.
Од 11:30 до 13:30 струје неће имати дио улице Косовска.
Струје неће имати дијелови улица Љевчанска и Краља Александра I Карађорђевића, те дио насеља Јаворани у периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Дијелови насеља Дракулић, Шарговац и Туњице остају без струје од 10:00 до 12:00 часова, а дијелови улица Гајева, Јеврејска и Веселина Маслеше у периоду од 09:30 до 10:30.
Од 11:00 до 12:00 часова дијелови насеља Романијска и Ранка Шипке неће имати струје, а дијелови насеља Агино Село и Бочац од 08:30 до 14:30.
Дијелови улица Душана Суботића, Карађорђева бр. 1-59, Крајишких бригада бр. 1-7, Омладинска бр. 2 и Велибора Јањетовића струје неће имати од 08:00 до 15:00 часова.
