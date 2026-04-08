Сутра отварање моста у бањалучком насељу Чесма

08.04.2026 11:13

Мост у бањалучком насељу Чесма преко ријеке Врбас биће отворен у четвртак у 15 часова.

Раније су радове обишли Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора Путеви Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

Јанковић је раније рекао да ће отварање овог моста и приступних саобраћајница донијети знатне користи грађанима који ту живе, али и становништву сусједног Челинца, Котор Вароша и Теслића.

Вриједност изведених радова на самом мосту су нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

Лидер СНСД-а, Милорад Додик, истиче да је отварање моста веома значајно за грађане, а и саму Бањалуку, јер ће смањити велике гужве према том дијелу града.

"Били смо буквално присиљени да преузмемо и ове саобраћајнице јер да то нисмо урадили овај мост би висио као доказ неспособности Градске управе која није имала капацитете да то заврши. Овдје су били снажни имовинско-правни проблеми који су се, у међувремену, ријешили", рекао је Додик.

Прочитајте више

Рупе у бањалучком насељу Чесма

Бања Лука

Бањалучко насеље добија мост, али мјештани ће и даље возити слалом

2 седм

1
Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Бања Лука

Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

2 мј

0
Радови на мосту у Чесми

Бања Лука

Директор Путева открио када ће бити готови радови на мосту у Чесми

2 мј

0
Одгођено отварање моста у Чесми, ово је разлог

Бања Лука

Одгођено отварање моста у Чесми, ово је разлог

2 мј

0

Више из рубрике

Стубови за струју.

Бања Лука

Сутра без струје 23 насеља и шест улица у Бањалуци

1 д

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Тужилаштво обуставило истрагу против Драшка Станивуковића

1 д

2
Оклопно возило САЈ-а Деспот на семафору у центру Бањалуке док се очекује долазак Доналда Трампа Млађег

Бања Лука

Појачане мјере безбједности у Бањалуци

1 д

0
Возач уништио фасаду зграде

Бања Лука

Бахатост у Бањалуци: Возач уништио фасаду зграде па побјегао

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

