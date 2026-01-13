Одгођено отварање моста у Чесми, ово је разлог

13.01.2026
13:20
Снијег који је падао претходних дана успорио је изградњу приступних путева за мост у Чесми у Бањалуци, због чега је отварање моста планирано за 20. или 21. јануар одгођено.
Како је потврђено за "Независне новине" из Јавног предузећа "Путеви Републике Српске", за завршетак радова потребно им је око 15 радних дана, а с првим радовима након падавина су започели у уторак, 13. јануара.
- План је био да се до 21. јануара заврше сви радови, али, нажалост, временски услови нам нису дозволили. Наставак радова уз максимално ангажовање материјално-техничких и људских капацитета планирамо за средину ове седмице, тако да и завршетак радова можемо очекивати у наредних неколико дана - истакли су из "Путева Српске".
Они су за "Независне новине" објаснили и шта је до сада урађено, а шта ће тек бити када се радови наставе.
- Радови на десној обали, од моста преко ријеке Врбас до Улице Петра Великог у насељу Чесма су у потпуности завршени, дакле завршени су радови на постављању ивичњака, насипању и уградњи тампона, те изграђени су завршни слојеви асфалта БНС 22 дебљине осам цм и АБ 16 дебљине пет цм, као и асфалтни слој на пјешачким стазама - навели су из "Путева", додајући да је на десној обали остало само да се уради саобраћајна сигнализација, с тим да ће се она радити кад буду завршени сви грађевински радови на лијевој обали.
С друге стране, радови на лијевој обали од моста преко ријеке Врбас па до споја са Улицом браће Пиштељића су у застоју.
- У застоју су због погоршања временских услова и дјелимично због неусклађености пројектне документације достављене од стране Града Бањалука. Тренутно су завршени темељи потпорног зида до 'Витаминке' и чим временске прилике дозволе наставиће се са израдом потпорног зида, како би се омогућила уградња насипа, чиме би се створили предуслови за израду ивичњака и завршну уградњу асфалтних слојева - истакли су они.
Подсјећамо, 20. новембра 2025. године објављено је да ће изградњу приступних путева до моста у Чесми преузети Влада Републике Српске, односно "Путеви Републике Српске", те је тада речено да ће, уколико временске прилике дозволе, мост бити отворен у јануару.
Затим је 4. децембра прошле године Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске, рекао је да је Одлука о завршетку радова и приступних саобраћајница усвојена на сједници Владе тог дана.
Стевановић је подсјетио да је обавеза изградње приступних путева ка мосту била на Граду Бањалука.
- У складу са посјетом градилишту моста у Чесми и са обећањем да ће посао преузети „Путеви“ јер Град није у стању да то уради сам, 'Путеви' су добили налог да тај посао заврше. Рок је 20. јануар уколико не буде неких великих временских неприлика - навео је тада Стевановић.
Мост у Чесми је дуг 175 метара и вриједан око 6,6 милиона марака.
