Мост у Чесми: Хоће ли Кумсале платити цијену туђег погодовања?

Док се још није слегла прашина око вишегодишње саге изградње моста у Чесми, пред Бањалуком се отвара нова фаза исте приче – овај пут у насељу Кумсале. Мост, који је годинама био симбол неиспуњених обећања и пробијених рокова, сада улази у завршницу: изградњу приступних путева. Управо ту, према сазнањима грађана Кумсала , пријети опасност да интерес једног привредног субјекта превагне над интересом читавог насеља.
Предсједник Милорад Додик је 20.11.2025. јавно обећао да ће приступни путеви за мост у Чесми бити завршени до 20.01.2026. године. Влада Републике Српске је затим задужила Путеве Републике Српске да пројекат изведу до краја. На папиру – јасно, прецизно, охрабрујуће.
Међутим, оно што се, према информацијама мјештана Кумсала, припрема на терену, озбиљно одступа од онога што људи очекују и од онога што подразумијева јавни интерес. Циљ овог нашег изласка у јавност није да оптужимо било кога, већ је продукт страха од могућег сценарија у којем ће грађани Кумсала бити свјесно слагани, каже Маринко Ковачевић, мјештанин Кумсала.
– Тај правац је, наравно, потребан – али проблем је у томе што, према нашим сазнањима , други приступни правци, посебно онај иза Витаминке и приступ кроз улицу браће Пиштељић, падају у други план, ако не и потпуно испадају из конкретне реализације. Улица браће Пиштељић и приступ иза Витаминке нису “споредни детаљи”, већ кључни елементи регулационог плана и свакодневног живота насеља. Ако се они прећутно избаце из реализације, а гради се искључиво оно што највише одговара Витамники, онда се не ради о случајној техничкој одлуци, него о свјесном погодовању на штету грађана, појашњава Ковачевић.
БиХ
Влада ФБиХ се рекордно задужује у изборној години
Даље мјештани Кумсала тврде да се све говори да "неко", сакривен иза институција и процедура, покушава да искористи ситуацију: да се предсједниково обећање о року искористи као параван да се погура рјешење скројено прије свега по мјери једне фабрике. Управо зато је важно нагласити – није логично претпоставити да је предсједник упознат с таквом селективном реализацијом, али је сасвим извјесно да ће његово име на крају стајати испод онога што буде урађено или пропуштено да се уради.
– Мост у Чесми већ је деценију синоним за пробијене рокове, измјене планова и политиканство. Грађани су више пута слушали приче о “скором завршетку”, гледали обећања како се нижу, датуме како пролазе, а мост стоји недовршен. Рокови су толико пута прегажени да је повјерење грађана озбиљно начето. Сада, када се коначно дошло до фазе приступних путева, постоји реална опасност да се стари образац понови у новој форми: да се рок можда и испоштује, али тако што ће се завршити само оно што је некоме приоритет – приступ поред Витаминке – док ће се улица браће Пиштељић и други правци оставити за “неко друго вријеме” које, у пракси, често значи: никад, каже Ковачевић.
Према његовим ријечима предсједник Додик је јасно рекао: све до 20.01.2026. године мора бити готово. Тај рок не смије постати алиби да се половично рјешење представи као успјех. Не смије се догодити да 20. јануара камере сниме једну нову саобраћајницу уз Витаминку, пресјече се врпца, а приступ иза Витаминке и улица браће Пиштељић остану само као мртво слово у плановима и горак осјећај преваре међу грађанима Кумсала.
– Суштина проблема је у сљедећем: постоји озбиљна сумња да људи који припремају и спроводе рјешења на терену не износе цијелу истину према предсједнику и институцијама.Умјесто пуне слике, према грађанима и према врху власти иде "скраћена верзија" – она у којој се један пут поред Витаминке представља као “завршен посао”. Зато је неопходно јасно рећи: грађани Кумсала шаљу упозорење предсједнику Милораду Додику да се иза његовог обећања покушава провући рјешење које није у пуном складу са важећим регулационим планом и које не одговара на потребе свих становника Кумсала, истиче Ковачевић.
Даље грађани Кумсала изражавају захвалност предсједнику због личног укључивања у завршетак пројекта моста у Чесми.
– Годинама се управо то тражило – да се највиши ниво власти укључи како би се прекинуло развлачење и јавашлук. Али сада, кад је коначно до тога дошло, исто тако се искрено упозорава: ако се пусти да се гради само приступни пут поред Витаминке, а занемаре други правци, предсједник ће фактички бити доведен у заблуду и потписати пројекат који је неправедан и селективан.Неко покушава да одлуке донесе тако да формално сви буду задовољни – рок испоштован, мост “повезан”, камере одсвирале своје – а суштински, да најгоре прођу баш они којима тај мост највише треба, истиче мјештанин Кумсала Вељко Комљенић.
Иначе на састанку одржаном 24. децембра 2025. године између представника Града Бањалука и Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, према доступним информацијама, потврђено је да приступни пут у улицу браће Пиштељић неће бити реализован у пуном обиму, односно да неће бити изграђени сви приступни путеви према важећем регулационом плану за мост у Чесми.
– Грађани насеља Кумсале изражавају забринутост и упозоравају да би се оваквим приступом нарушио планирани саобраћајни концепт моста и јавни интерес, те апелују да предсједник Републике Српске Милорад Додик лично испрати реализацију пројекта до краја, како би се избјегла могућност манипулације и испоштовао договорени рок до 20. јануара 2026. године.Важећи регулациони план је јасан: приступни путеви мосту у Чесми нису једна линија асфалта, већ читава мрежа саобраћајних рјешења, укључујући улицу браће Пиштељић и приступ иза Витаминке. План или важи у цјелини, или је брутално прекршен. Нема “мало поштујемо – мало не поштујемо”.Ако се сада, иза затворених врата, одустане од дијела рјешења, то значи да је неко себи дао право да прецрта оно што је заједнички усвојено. Ко? На основу чега? И у чијем интересу? Гдје су јавно доступни, ажурирани планови свих приступних путева? Гдје је црно на бијело шта се тачно ради, шта је уговорено, а чега се одустаје? Зашто мјештани Кумсала до информација долазе незваничним каналима, умјесто да их институције саме транспарентно обавијесте? Ако неко рачуна на то да ће људи шутјети, па да се у тишини “заборави” улица браће Пиштељић и приступ иза Витаминке, тај неко потцјењује и грађане и предсједника, поручују грађани Кумсала.
– Становници Кумсала не траже луксуз, не траже ништа што им не припада. Траже да се испоштује важећи регулациони план и да мост у Чесми служи свим грађанима – не само једној фабрици. Улица браће Пиштељић и приступ иза Витаминке нису додатак, они су услов да насеље Кумсале заиста буде функционално повезано са мостом. Ако се сада дозволи да се њихове потребе гурну у страну, а да приступ Витаминки постане практично једини приоритет, порука је јасна: постоји група повлаштених, и постоји слој грађана чији се глас чује само пред изборе.Зато се из Кумсала шаље директна, али коректна порука предсједнику: хвала за укључивање, али молба је да се на томе истраје до краја – за добробит свих становника насеља, а не само једне компаније , кажемјештанка Кумсала Ангела Паљевић.
Због свега наведеног, захтјеви и апел грађана Кумсала тврде да се могу сажети овако:
– Предсједниче Додик, цијенимо што сте лично поставили рок 20.01.2026. и укључили се у завршетак моста у Чесми.Молимо да лично провјерите да ли се у потпуности поштује важећи регулациони план приступних путева, а не само дио који се односи на прилаз поред Витаминке.Тражимо да се осигура изградња свих предвиђених приступних путева, укључујући улицу браће Пиштељић и приступ иза Витаминке, како је планирано. Тражимо потпуну транспарентност: да се јавно објаве коначна пројектна рјешења и динамика радова за све приступне саобраћајнице, како би се спријечило да било ко, под плаштом рокова и “ефикасности”, погодује једном субјекту на штету цијелог насеља. Ово није само локална прича Кумсала. Ово је тест да ли у Републици Српској планови стварно важе, да ли су рокови стварно обавеза и да ли грађани имају право на једнако третирање. Предсједник сада има прилику не само да заврши мост у Чесми, него и да јасно покаже да се иза његовог имена неће моћи провући половична рјешења и тиха погодовања, порука је мјештана Кумсала, пишу Новости.
