Еко топлане упозоравају: Без реакције Градске управе температура у становима пада

Извор:
АТВ
25.12.2025
10:40
Коментари:5
Еко топлане Бањалука припремиле су план наредних корака за остатак гријне сезоне, који предвиђа конкретне мјере у случају да у кратком року не дође до неопходних одлука Града Бањалука.
"У досадашњем режиму рада, Еко топлане потрошачима обезбјеђују температуре гријаног простора од 22 степена Целзијуса и више, што представља температуре које су за минимално два степена изнад температура прописаних Одлуком о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, према којој су Еко топлане у обавези да потрошачима обезбиједе 20 степени Целзијуса, уз могућност одступања плус минус један степен", саопштено је из Еко топлана.
У складу са ранијим упозорењима и најавама, кажу да "план прилагођавања температуре представља логичан наредни корак у настојању да се систем одржи стабилним у околностима повећаних укупних трошкова функционисања, укључујући енергенте, електричну енергију, одржавање и поузданост система дистрибуције, док се истовремено чека конкретна реакција Града Бањалука".
"У недостатку услова за стабилно функционисање система, Еко топлане ће бити принуђене да примијене прве мјере прилагођавања, које би се најприје одразиле на температуру у објектима крајњих корисника. У првој фази, систем би био организован тако да се обезбјеђује температура од око 19 степени Целзијуса, што је за три степена ниже у односу на тренутни режим. Гријање у том случају не би било прекинуто, али би у становима било осјетно хладније, нарочито у јутарњим и вечерњим часовима", истиче се у саопштењу.
Уколико ни овакав режим не би био довољан да се гријна сезона стабилно приведе крају, планирана је како истичу, могућност скраћења броја дана гријања, почевши од априла, па према ранијем дијелу сезоне, како би се расположиви ресурси распоредили до завршетка зимског периода.
"Као крајње непожељна опција, разматра се додатно снижење температуре у стамбеним просторима на око 17,5 степени Целзијуса, што је испод стандарда прописаног општим техничким условима и мјера којој Еко топлане не желе прибјегавати осим у случају потпуне нужде", наводе они.
Напомињу да ове мјере нису циљ, већ искључиво резервни механизам како би се обезбиједио континуитет гријне сезоне и избјегао потпуни прекид испоруке топлотне енергије, уз минималан утицај на крајње кориснике.
"Сматрамо да се примјена наведених мјера може у потпуности избјећи правовременом и конкретном реакцијом Града, у оквиру његове надлежности, као стратешког партнера и сувласника система даљинског гријања", кажу у Еко топланама.
Подсјећају да су о потреби хитне реакције обавијестили су и градоначелника и Скупштину града, те истичу да се наведене мјере могу спријечити уколико се у кратком року обезбиједе конкретна рјешења, а која су Еко топлане благовремено и у више наврата достављале Граду.
