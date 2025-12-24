Logo
Large banner

Више бањалучких улица данас без струје

Извор:

АТВ

24.12.2025

07:53

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.

Дијелови улица Бана др Тодора Лазаревића, Бана Милосављевића бр. 4, Српска, Трг српских владара бр. 1 и 3 и Васе Пелагића бр. 9. струје неће имати од 09:00 до 10:00 часова.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Свијет

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Од 09:00 до 14:00 часова без струје остају дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штрпца, Наталије Јовић, Лесковачка, Трла, Жарка Згоњанина, Милана Радмана и Радослава Лакића, док дијелови насеља Дебељаци, Понир и Бијели поток без струје остају од 08:00 до 10:00 часова.

Подијели:

Тагови:

struja

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

4 ч

0
Француска, снијег

Свијет

Француска на удару: Издато хитно упозорење

4 ч

0
Смањите брзину! Коловози мокри и клизави

Друштво

Смањите брзину! Коловози мокри и клизави

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

4 ч

0

Више из рубрике

У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори

Бања Лука

У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори

5 ч

0
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Нацрт буџета Бањалуке за 2026. показује јасне резове

16 ч

0
Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

Бања Лука

Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

16 ч

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Бања Лука

Бањалука се гуши у смогу - рјешења још нема

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на месту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner