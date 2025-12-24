Више бањалучких улица данас без струје

Извор:
АТВ
24.12.2025
07:53
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.
Дијелови улица Бана др Тодора Лазаревића, Бана Милосављевића бр. 4, Српска, Трг српских владара бр. 1 и 3 и Васе Пелагића бр. 9. струје неће имати од 09:00 до 10:00 часова.
Од 09:00 до 14:00 часова без струје остају дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штрпца, Наталије Јовић, Лесковачка, Трла, Жарка Згоњанина, Милана Радмана и Радослава Лакића, док дијелови насеља Дебељаци, Понир и Бијели поток без струје остају од 08:00 до 10:00 часова.
