Француска на удару: Издато хитно упозорење

Извор:

Танјуг

24.12.2025

07:48

Коментари:

0
Француска, снијег
Фото: Unsplash

Француска метеоролошка служба Метео-Франс ставила је департмане Ардеш и Дром у наранџасти степен упозорења због снијега и леда, док је департман Еро пребачен са црвеног на наранџасти степен упозорења због поплава, саопштили су данас званичници.

За Ардеш и Дром прогнозиране су снијежне падавине у вечерњим сатима и током првог дијела ноћи, уз очекиваних пет до десет центиметара снијега у равничарским подручјима, пише БФМ.

Департман Еро, који је од понедјељка поподне био под црвеним упозорењем због поплава, поново је стављен под наранџасти степен приправности.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Смањите брзину! Коловози мокри и клизави

Иако је ниво воде почео да опада током ноћи, власти упозоравају да хидролошка ситуација и даље захтијева опрез.

У департману Рона, гдје је на снази жуто упозорење, Метео-Франс најављује два до пет центиметара снијега, посебно у области Лиона.

Снијежне падавине очекују се и у Оверњи, Бургундији и региону Централна Француска током вечери и ноћи.

Током ноћи снијега може да падне и у јужној Нормандији, региону Пеј де ла Лоар и сјеверном Поатуу, док се у Бретањи снијежне падавине очекују сутра ујутру.

У тим подручјима локално се прогнозира један до два центиметра снијега, углавном на вишим надморским висинама.

