Данас je Бадњи дан по грегоријанском календару

24.12.2025
07:34
Римокатоличка црква, протестантске и англиканске цркве, као и неке православне цркве које су прихватиле ново рачунање времена, данас прослављају Бадњи дан и Бадње вече, најављујући сутрашњи Божић, празник рођења Исуса Христа.
Током Бадњег дана и у вечери уочи Божића вјерници поштују обичаје који су везани за тај празник међу којима је и пјевање божићних пјесама које су израз дугогодишње традиције.
Прије одласка у цркву, уз мноштво различитих обичаја, породица се окупља за празничним столом, а у католичким крајевима вечера је обично посна, а многи чак не једу ништа до вечере.
Прије црквене мисе долазе честитари који, као пастири, најављују долазак Божића, потом се одлази у цркву.
У току вечери долази и Дједа Мраз, који оставља поклоне испод украшених јелки, а потом се одлази у цркву на поноћну мису.
Сцена
Ханка Палдум потресним ријечима се опростила од хармоникаша: Био си моја десна рука
Обичај је да се у црквама и домовима праве јаслице, да се уноси слама, а вјерници долазе на поклон јаслама Богомладенца, која се традиционално импровизују у свим храмовима, подсјећајући на поклоњење три мудраца са Истока који су, према предању, стигли у Витлејем пратећи 40 дана најсјајнију звијезду која се зауставила тачно изнад пећине рођења.
У поноћ се служи миса, јер се сматра да баш тада Божје свјетло долази из мрака.
Читају се дијелови Јеванђеља о рођењу Спаситеља и догађају у Витлејему који је промијенио историју човјечанства.
Ова два празника прилика су за вјернике да, славећи сваке године дан Христовог рођења, себе доживе као поново рођеног, новог човјека.
