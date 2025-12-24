Logo
Какво нас вријеме очекује за празнике?

Извор:

АТВ

24.12.2025

07:19

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Босни и Херцеговини од данас осјетно хладније и са честим падавинама.

У БиХ поље високог ваздушног притиска постепено слаби, па ће његов утицај на временске прилике бити све мањи. Истовремено, новоформирани циклон над Лигурским морем средином ове седмице условиће израженију промјену времена.

Хладна ваздушна маса са крајњег сјевероистока Европе од четвртка ће бити главни фактор који доноси праве зимске услове у Босни и Херцеговини, прогноза је Федералног хидрометеоролошког завода за период од 22. децембра до 6. јануара 2026.

Од сутра, па до краја прогнозираног периода, очекује се промјењиво вријеме уз честе падавине и осјетно ниже температуре ваздуха, односно, осјетно хладније. Највише падавина прогнозира се на западну и у централној Босни, док се у осталим крајевима очекује мањи број падавинских дана. На почетку нестабилног периода изгледна је киша у низинама, која ће постепено прелазити у сусњежицу и снијег. На планинама ће, због ниских температура, падати снијег и формирати се нови сњежни покривач.

Затвор

Свијет

Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

У Херцеговини се у периоду од 25. децембра до 2. јануара очекује стабилније вријеме, док се од 3. јануара прогнозирају нове падавине и на југу земље.

До 26. децембра температуре ће бити нешто изнад децембарског просјека: јутарње вриједности у Босни од -1 до 4, у Херцеговини од 3 до 7 степени, а максималне дневне у Босни до 10, а у Херцеговини до 14 степени.

Од 27. децембра до краја прогнозираног периода очекују се температуре углавном у границама просјека, али знатно ниже у односу на тренутне вриједности. Минималне температуре у Босни биће од -6 до -1, у Херцеговини од 0 до 5 степени, док ће максималне дневне температуре у Босни досезати до 4, а у Херцеговини до 10 степени.

Временска прогноза

