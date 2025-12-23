Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Извор:
Извјештај америчког Института Гејтстоун, објављен крајем децембра, упозорава на, како се наводи, пораст насиља, дискриминације и систематског прогона хришћана у више дијелова свијета током 2025. године.
Документ, чији је аутор публициста Рејмонд Ибрахим, обухвата инциденте забиљежене током октобра у Африци, Азији, на Блиском истоку, али и у Сједињеним Америчким Државама.
Институт Гејтстоун, тинк-тенк са сједиштем у Њујорку, који се бави питањима међународне политике, безбједности и људских права, наводи да се хришћани у бројним земљама суочавају са нападима екстремистичких група, институционалним ограничењима вјерских слобода и правном несигурношћу. Истовремено, организација напомиње да је често критикована због оштре перспективе према исламским друштвима и наглашавања улоге исламистичког екстремизма.
Према извјештају, у Мозамбику су у нападима који се приписују огранку такозване Исламске државе, током октобра, убијене десетине хришћана, укључујући одсијецања глава, паљевине цркава и уништавање стамбених објеката. Наводи се да су жене и дјеца одвођени у непознатом правцу.
У Нигерији, гдје годинама дјелују групе попут Боко Харама и наоружаних милиција Фулани, извјештај цитира податке организација за људска права које тврде да су од 2009. године уништене хиљаде цркава, а убијене десетине хиљада хришћана. Током октобра 2025. године забиљежени су нови напади на хришћанска села, отмице пастора и напади на вјерске објекте.
Слични инциденти пријављени су и у Демократској Републици Конго, гдје су, према наводима, исламистичке побуњеничке групе напале хришћанске заједнице у провинцији Итури, са више погинулих цивила.
У Пакистану се, према извјештају, наставља примјена строгих закона о богохуљењу, који често погађају вјерске мањине. Наводе се случајеви хапшења, вишегодишњих затворских казни, као и наводно сексуално насиље над малољетним хришћанкама, уз тврдње да починиоци често избјегавају казну.
У Ирану се помињу пресуде затвора за хришћанске обраћенике због вјерских активности, док се у Ираку указује на драматичан пад броја хришћана у појединим градовима, попут Мосула, усљед екстремизма и дуготрајне несигурности.
Извјештај такође помиње инциденте у Индонезији, гдје су забиљежени протести против изградње цркава, као и у Азербејџану, гдје су поједине хришћанске заједнице, према наводима, годинама безуспјешно покушавале да добију званичну регистрацију.
Иако у мањем обиму, у извјештају се наводе и случајеви у Европи и Сједињеним Државама. Помињу се инциденти вандализма над црквама у САД, као и пријетње и узнемиравање вјерника током богослужења.
У документу се цитирају и изјаве представника Ватикана и појединих међународних организација, који упозоравају да су хришћани, према доступним подацима, једна од најпрогоњенијих вјерских група у свијету. Истиче се да прогон обухвата физичко насиље, затварања, присилна расељавања и системску дискриминацију.
Аутори извјештаја наглашавају да нису сви припадници муслиманских заједница укључени у насиље, али упозоравају да активности екстремистичких група и толеранција институција у појединим државама доприносе ширењу прогона.
Извјештај позива међународну заједницу да, како се наводи, озбиљније реагује и посвети већу пажњу заштити вјерских слобода и мањина широм свијета.
