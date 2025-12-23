ЕВЛ донирала 100 пакетића Центру за социјални рад Бања Лука

Извор:
Електронска видео лутрија (ЕВЛ) донирала је 100 новогодишњих пакетића Центру за социјални рад Бања Лука, с циљем да празнике учини радоснијим дјеци и породицама које се налазе у стању социјалне потребе.
Из ЕВЛ-а поручују да су овакве активности дио њихове континуиране друштвено одговорне праксе и да подршка локалној заједници остаје један од важних приоритета.
„Празници су вријеме када се посебно трудимо да дјеца осјете пажњу, сигурност и радост. Донација 100 пакетића Центру за социјални рад Бања Лука је мали знак подршке, али искрено вјерујемо да ће донијети велике осмијехе. Посебно нам је драго што су пакетићи заиста садржајни и богати, и што ће дјеци донијети додатну радост у овим данима. Захваљујемо ЕВЛ-у на пажњи и на свему што раде за дјецу и породице којима је помоћ потребна", изјавила је Ирена Јолџић, директорица Центра за социјални рад Бања Лука.
Директор Маркетинг сектора ЕВЛ-а Драгиша Рогић истиче да друштвена одговорност треба да буде видљива кроз конкретна дјела, те да ЕВЛ из године у годину наставља са сличним активностима.
„У ЕВЛ-у сматрамо да друштвена одговорност треба да буде видљива кроз конкретне потезе. Донацијом 100 пакетића жељели смо да подржимо Центар за социјални рад Бања Лука и уљепшамо празнике дјеци која заслужују једнаку радост као и сви други. Ово је већ традиција коју његујемо, и ранијих година смо, осим у Бањој Луци, сличним гестовима обрадовали малишане и на другим мјестима. Наставићемо да кроз наше активности будемо партнер заједници и да подржавамо оне којима је помоћ најпотребнија", рекао је Рогић.
Електронска видео лутрија најавила је да ће и у наредном периоду наставити са активностима усмјереним на подршку заједници и онима којима је помоћ најпотребнија.
