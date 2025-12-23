Дио пензионера могао би остати без пензија из ФБиХ

23.12.2025
Одређеном броју пензионера, корисника Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, остало је још неколико дана да испуне обавезе како не би дошло до обуставе исплате пензије.
Из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање средином новембра упозорили су да су сви пензионери Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање с пребивалиштем изван Федерације БиХ дужни доставити потврду о животу до краја године.
„Образац могу преузети с web-stranice Завода те га, испуњеног и овјереног, требају послати поштом (оригинал) на адресу надлежне службе Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање (Дубровачка б. б., 88000 Мостар или Ложионичка 2, 71000 Сарајево) до краја календарске године“, навели су из Завода, подсјећа Вечерњи лист БиХ.
„Потврду о животу овјеравају: носилац пензијског осигурања у иностранству или у Босни и Херцеговини; општина пребивалишта корисника пензије; нотар; дипломатско-конзуларно представништво Босне и Херцеговине те дом за пензионере или болница (уколико је пензионер тамо смјештен)“, нагласили су из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Додали су да ће се потврде о животу које су неовјерене, непопуњене или овјерене од других институција (банке, удружења пензионера, лично и слично) сматрати неисправним и неважећим.
“Такве потврде се неће моћи прихватити као ваљане, а недостављање потврде о животу доводи до обуставе исплате пензије. Потврду о животу можете преузети у рубрици Документи на званичној web-stranici www.fzmiopio.ba“, стоји у обавијести овог завода.
Нагласили су и да корисници из “Босне и Херцеговине, ентитета Република Српска, Републике Хрватске, Републике Словеније, Републике Србије, Републике Црне Горе и Сјеверне Македоније више нису у обавези слати потврде о животу”.
„Изузетак су корисници пензија код којих постоји недостатак у идентификационим подацима, због чега се провјера на наведени начин не може извршити, те су они у обавези доставити потврду о животу“, појаснили су они.
Напоменули су да корисници с пребивалиштем у Републици Аустрији и даље имају обавезу достављања потврде о животу до коначне реализације договора о електронској размјени података о чињеници смрти између Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање и ПВА Pensionsversicherungsanstalt.
Иначе, због недостављања наведених потврда сваке године се привремено обуставља исплата пензија за хиљаде пензионера. Недостављање потврде о животу није једини разлог обуставе пензија.
Пензионери у Федерацији БиХ који примају пензије путем банака обавезни су редовно преузимати чекове као доказ да су живи.
„Обавеза је једном у шест мјесеци подићи чек. Уколико пензионер то не учини, банка нас о томе обавјештава и слиједи обустава исплате пензије“, навели су из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
„Како би се пензија деблокирала, потребно је да се пензионер јави надлежној служби Завода“, додали су они.
Ово правило замјењује достављање потврде о животу, која је обавезна за пензионере који живе у иностранству.
