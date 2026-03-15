Из Билећког језера извучен сом дуг 2.5 метара и тежак 90 килограма

Аутор:

АТВ

15.03.2026

14:44

Коментари:

0
Извучен сом из Билећког језера
Фото: marko_marxi/Instagram/Screenshot

Лијепо и сунчано вријеме измамило је бројне љубитеље природе и риболова на обале Билећког језера. Ово познато херцеговачко језеро годинама важи за једно од најбогатијих риболовних подручја у региону, а у његовим дубинама крију се и прави капитални примјерци сомова који представљају сан сваког риболовца.

Један такав улов је остварио Марко Милошевић, млади, али већ веома искусан риболовац из Билеће. Успио је из дубина језера извући сома дугог чак 257 центиметара и тешког око 90 килограма.

Овај улов, вриједан дивљења, Марко је извукао на свој чамац након дуге и исцрпљујуће борбе са рибом. Према његовим ријечима, сома је уловио тролинг системом риболова на пластичну варалицу, техником која захтијева стрпљење, искуство и добру процјену терена.

„Уловио сам га системом риболова тролинг на пластичну варалицу. Борба је трајала око сат времена, а у чамцу са мном у тренутку улова била је и супруга“, рекао је Милошевић.

Иако иза себе има готово двадесет година риболовачког искуства, Марко истиче да га је овај улов ипак изненадио. Борба са сомом трајала је скоро сат времена и била је испуњена адреналином и неизвјесношћу.

„Борба је трајала око сат времена. Није било лако извући ову неман на чамац. Данашњи улов је до сада највећи, иако се већ дуго бавим риболовом. До сада овако нешто нисам ни гледао ни хватао“, истакао је Милошевић.

Додаје да је раније хватао сомове тешке и до 60 килограма, али да је овај примјерак далеко надмашио све његове досадашње улове. Узбуђење није крио, јер је за њега овај улов прави риболовачки трофеј.

„Риболов је посебна љубав. Веома сам узбуђен и ово ми даје додатну снагу да наставим да се бавим риболовом“, поручио је Милошевић.

Овакви улови још једном потврђују да Билећко језеро крије праве риболовачке драгуље и да је омиљена дестинација како домаћих, тако и страних риболоваца. За Марка ће овај дан без сумње, остати упамћен као један од најузбудљивијих тренутака у његовој риболовачкој каријери, пише Радио Билећа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

