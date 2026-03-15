Пас ушетао у двориште и крвнички шчепао дијете (4) за ногу

Аутор:АТВ
15.03.2026
14:26
Коментари:1
Власнички пас ујео је за ногу дјечака (4), у Улици Браће Стојановића у Прокупљу.
Према информацијама, дијете се играло у свом дворишту, када је пас ушао и напао дјечака. Људи су једва успјели да одбране малишана.
Повријеђено дијете је превезено у Општу болницу Прокупље, а како кажу очевици "малино" је дијете ујео за ногу.
"Звали смо полицију, кажу не могу ништа. Не знамо кога да зовемо, јер ево пас шета улицом, улази у дворишта", кажу очајне комшије ове улице.
Друштво
Какво нас вријеме очекује сутра?
Један од комшија каже да му је у полицији речено да родитељ дјетета може само приватно да тужи власника.
"А како ми сада да изађемо из кућа и дворишта", додаје он, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
51
18
38
18
33
18
19
18
17
Тренутно на програму