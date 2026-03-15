Пас ушетао у двориште и крвнички шчепао дијете (4) за ногу

АТВ

15.03.2026

14:26

Власнички пас ујео је за ногу дјечака (4), у Улици Браће Стојановића у Прокупљу.

Према информацијама, дијете се играло у свом дворишту, када је пас ушао и напао дјечака. Људи су једва успјели да одбране малишана.

Повријеђено дијете је превезено у Општу болницу Прокупље, а како кажу очевици "малино" је дијете ујео за ногу.

"Звали смо полицију, кажу не могу ништа. Не знамо кога да зовемо, јер ево пас шета улицом, улази у дворишта", кажу очајне комшије ове улице.

Један од комшија каже да му је у полицији речено да родитељ дјетета може само приватно да тужи власника.

"А како ми сада да изађемо из кућа и дворишта", додаје он, преноси Информер.

