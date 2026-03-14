Шта Србима на КиМ доноси примјена Закона о странцима

14.03.2026

16:14

Уклоњени ћирилични натписи на Косову
Фото: YouTube/Screenshot/Kosovo Online

Примјена Закона о странцима почеће од сутра, али уз неколико додатних мјера, укључујући издавање дозволе Владе Косова за почетни период од 12 мјесеци за српске раднике и студенте, рекао је данас у Приштини изасланик Европске уније (ЕУ) за дијалог Косово – Србија Петер Соренсен.

  • Примјена Закона о странцима у самопроглашеној Републици Косово почиње од сутра.
  • За српске раднике и студенте биће издате привремене дозволе на период од 12 мјесеци - изјавио је изасланик ЕУ за дијалог Косово–Србија Петер Соренсен.
  • Циљ привремених дозвола је да се не прекине пружање здравствених и образовних услуга.
  • Признавање личних карата би требало да буде омогућено до 2026. године.
  • Закон предвиђа да сви који немају косовска документа морају добити боравишну дозволу.
  • Возила са страним таблицама неће моћи да саобраћају дуже од три мјесеца, осим уз посебно одобрење.
  • За кршење услова боравка предвиђене су новчане казне или налог за напуштање земље.
  • Закон највише погађа држављане Србије.

На конференцији за новинаре након састанка са премијером самопроглашене Републике Косово Албином Куртијем, Соренсен је нагласио да процес законских измјена захтијева вријеме, али је похвалио посвећеност Владе Косова и обавезу премијера да измијени закон без прекидања пружања јавних услуга.

ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАДНИКЕ И СТУДЕНТЕ

"Кључни приоритет Владе је обезбјеђивање дозвола за раднике и студенте за почетни период од 12 мјесеци, како се не би ометало пружање здравствених и образовних услуга. Признавање личних карата треба да буде дозвољено до 2026. године и Влада треба да региструје појединце у складу са законима Косова", рекао је Соренсен.

Он је такође нагласио важност консултација са представницима српске заједнице како би се обезбиједила њихова сагласност и спровођење праведног и инклузивног процеса.

ШТА ПРЕДВИЂА ЗАКОН

Закон о странцима предвиђа да сви они који немају документа самопроглашене Републике Косова морају да добију боравишну дозволу, док возила са страним регистарским таблицама неће моћи да саобраћају дуже од три мјесеца или само на основу посебног овлашћења.

За стране држављане који прекрше услове боравка на Косову и Метохији, Закон о странцима предвиђа строге мјере, од новчаних казни до налога за напуштање земље.

Закон највише погађа држављане Албаније и Србије. Један од погођених сектора су запослени и студенти Универзитета у Сјеверној Митровици и здравствени радници који раде у институцијама по систему Србије.

Закон о странцима усвојен је 2013. године, док је Закон о возилима усвојен 2017. Њихова примјена је првобитно била најављена за крај прошле године, затим одложена за јануар. Власти на Косову спровеле су информативну кампању током неколико седмица у том периоду. Након тога примјена је поново одложена до 15. марта.

