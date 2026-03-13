Младић приведен због натписа на мајици "Нема предаје"

СРНА

13.03.2026

16:26

Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Двадесетдвогодишњи Д.Ј. из Сјеверне Митровице приведен је данас због натписа на мајици "Нема предаје".

Информацију о привођењу младића потврдио је шеф сектора полиције за рејон Митровица Сјевер Ердуан Баљићи.

У полицијској станици рекли су да је младићу изречена новчана казна према приштинском закону о јавном реду и миру, преноси "Косово онлајн".

Младић је након тога пуштен кући.

