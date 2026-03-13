Младић приведен због натписа на мајици "Нема предаје"

Извор:
СРНА
13.03.2026
16:26
Двадесетдвогодишњи Д.Ј. из Сјеверне Митровице приведен је данас због натписа на мајици "Нема предаје".
Информацију о привођењу младића потврдио је шеф сектора полиције за рејон Митровица Сјевер Ердуан Баљићи.
У полицијској станици рекли су да је младићу изречена новчана казна према приштинском закону о јавном реду и миру, преноси "Косово онлајн".
Младић је након тога пуштен кући.
