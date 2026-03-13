Нова одлука Фонда ПИО: Колико ће износити бод за обрачун пензије

Аутор:АТВ
13.03.2026
16:12
Коментари:0
Федерални завод за пензионо и инвалидско осигурање (ПИО) донио је одлуку о усклађивању вриједности општег бода за 2026. годину који сада износи 26,34 КМ.
Како се наводи у саопштењу, усклађивање вриједности општег бода темељи се на порасту просјечне бруто плате из претходне године, а које, према подацима Федералног завод за статистику, износи 16,3 одсто.
На наведену одлуку сугласност је дала Влада ФБиХ, а објављена је и у Службене новине ФБиХ (број 19/26).
Усклађена вриједност општег бода примјењиваће се при утврђивању висине пензија почевши од 1. јануара 2026. године.
Општи бод је износ с којим се множе лични бодови.
Наиме, према бодовном систему у ФБиХ, пензија се израчунава на основу година стажа и висине пријављених плата.
На примјер, радник који је током 40 година радног стажа имао пријављену просјечну плату од 1.500 КМ, остварио би годишње 1 бод, што значи да би укупно сакупио 40 бодова до одласка у пензију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму