Нова одлука Фонда ПИО: Колико ће износити бод за обрачун пензије

13.03.2026

16:12

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа
Федерални завод за пензионо и инвалидско осигурање (ПИО) донио је одлуку о усклађивању вриједности општег бода за 2026. годину који сада износи 26,34 КМ.

Како се наводи у саопштењу, усклађивање вриједности општег бода темељи се на порасту просјечне бруто плате из претходне године, а које, према подацима Федералног завод за статистику, износи 16,3 одсто.

На наведену одлуку сугласност је дала Влада ФБиХ, а објављена је и у Службене новине ФБиХ (број 19/26).

Усклађена вриједност општег бода примјењиваће се при утврђивању висине пензија почевши од 1. јануара 2026. године.

Шта представља општи бод?

Општи бод је износ с којим се множе лични бодови.

Наиме, према бодовном систему у ФБиХ, пензија се израчунава на основу година стажа и висине пријављених плата.

На примјер, радник који је током 40 година радног стажа имао пријављену просјечну плату од 1.500 КМ, остварио би годишње 1 бод, што значи да би укупно сакупио 40 бодова до одласка у пензију.

