Ужас у Хрватској: Мушкарац (34) сексуално злостављао и искориштавао дјецу

Тридесетчетворогодишњи мушкарац из Вуковара осумњичен је за сексуално злостављање и искориштавање дјеце.
Полицијска управа вуковарско-сремска саопштила је да је завршила криминалистичку истрагу због сумње да је овај мушкарац починио кривична дјела сексуално злостављање и искориштавање дјеце.
Полиција је по налогу Жупанијског суда у Вуковару претресла кућу и друге просторије, као и аутомобил који користи осумњичени, те пронашла компромитујући материјал.
Истрагом је утврђено да је осумњичени путем информационо-комуникационих технологија прибављао, посједовао и размјењивао компромитујуће садржаје, наводи се у саопштењу.
Осумњичени је данас, уз кривичну пријаву, предат притворском надзорнику Полицијске управе вуковарско-сремске.
