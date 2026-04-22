Три наоружана мушкарца упали у кућу и напали породицу: Отјерао их малољетник

АТВ
22.04.2026 18:43

Фото: МУП Хрватске
Фото: МУП Хрватске

У породичној кући на подручју Максимира рано јутрос догодио се насилан упад. Према досадашњим сазнањима полиције, тројица непознатих мушкараца ушла су у кућу у којој су затекли 65-годишњег власника, 62-годишњакињу и малољетног члана породице, саопштила је загребачка полиција.

Након уласка у кућу, нападачи су одмах физички насрнули на 65-годишњег мушкарца и нанијели му повреде оштрим предметом. Нападнути мушкарац је успио да се одбрани и одгурне једног од нападача.

Ситуација је ескалирала када је један од осумњичених запријетио ватреним оружјем малољетнику. У покушају одбране, малољетник је узео предмет који му је био при руци и ударио нападача у главу, након чега су сва тројица нападача побјегла.

У овом догађају 65-годишњак је лакше повријеђен, а љекарска помоћ му је указана у Клиничком болничком центру Загреб. Полиција проводи криминалистичку истрагу како би се утврдиле све околности и пронашли починиоци.

