Цвијановић на Делфи форуму: Колонијални статус БиХ је препрека европском путу

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић обратила се на Делфи форуму у Грчкој гдје је истакла да Дејтонски споразум није препрека европском путу БиХ већ да је то колонијални статус БиХ.
Цвијановићева је јасно поручила да је негирање суверенитета супротно европским стандардима и не представља демократски принцип.
Нагласила је да се у БиХ дијалог пречесто одбацује зазивањем страних интервенција.
"Како се демократске вриједности могу промовисати недемократским инструментима? Како се може проповиједати суверенитет док се суверенитет негира? Постоји само један одрживи пут напријед, а то је дијалог. Пречесто, политички актери у БиХ то одбацују, вјерујући да би страна интервенција поново могла да оствари кроз притисак оно што се не може постићи кроз демократски договор", поручила је српски члан Предсједништва.
Поновила је да ниједна демократија не може да функционише без дијалога легитимних политичких представника.
"Изградња нације од стране странаца не функционише. Стабилне институције морају произаћи из домаћег договора, а не из спољних декрета", нагласила је она.
Додала је да је за БиХ прави лијек поштовање Устава и међусобно поштовање три конститутивна начина.
"За Босну и Херцеговину, тај лијек није више интервенција. То је поштовање Устава договореног 1995. године у САД. То је исправљање прошлих неправди. То је враћање моћи доношења одлука демократски изабраним домаћим институцијама. То је међусобно поштовање између три конститутивна народа. Годинама слушамо тезу да Босна и Херцеговина мора да пређе са Дејтона на Брисел. Кроз редизајн Устава, с поштовањем тврдим да ова теза није само нереална, она је фундаментално погрешна", наводи Цвијановић.
Дејтонски мировни споразум или анекс 4, који садржи сам Устав, нагласила је она, никада није био проблем БиХ већ одбијање међународних и домаћих актера да тај Устав поштују.
"Уставна структура успостављена Дејтонским споразумом није препрека европским интеграцијама. Економски напредак, институционални развој или демократија. Незаконито наметање је препрека. Интервенционизам је препрека. Стално преправљање Устава је препрека. И коначно, неприхватљив колонијални статус Босне и Херцеговине у 21. вијеку је свакако препрека. Дозволите ми да вас подсјетим да су неке државе чланице Европске уније у многим аспектима децентрализованије од Босне и Херцеговине и да успјешно испуњавају све обавезе које произилазе из чланства у ЕУ", истакла је српски члан Предсједништва и додала:
"Поштовање Закона и унутрашњег договора је проблем. Дошло је вријеме да се једном за свагда оконча ова застарјела, недемократска интервенционистичка пракса. Дајте Босни и Херцеговини довољно простора да дише својим плућима. Дозволите њеним институцијама да се ослањају на сопствени демократски легитимитет. Нека компромис замијени наметање. Нека партнерство замијени туторство. И нека изабрани лидери владају, а грађани одлучују. Увјерена сам да Дејтонски мировни споразум није препрека будућности, већ њен темељ. Може се побољшати само сталном, никада присилом. Све остало је само још један експеримент, а народи Босне и Херцеговине, сва три, су издржали довољно експеримената".
Делфи економски форум окупља лидере из области политике, економије и академске заједнице и представља један од водећих догађаја ове врсте у Југоисточној Европи, саопштено је из Кабинета српског члана Предсједништва БиХ.
Међу публиком на једном од водећих догађаја у Југоисточној Европи, налази се и премијер Албаније Еди Рама, као и амерички амбасадор у Грчкој Кимберли Гилфојл, с којом се Цвијановић сусрела уочи обраћања.
