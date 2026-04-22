Рамо Исак "није упознат" о нападима и узнемиравању српских повратника

Аутор:

АТВ
22.04.2026 09:49

Коментари:

1
Федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак рекао је Срни да није упознат са провалом у Цркву Рођења Пресвете Богородице у селу Трубар код Дрвара који је узнемирио српске повратнике нити да је проваљено у неколико домаћинстава иако је све то пријављено полицији.

Упркос томе што су медији посљедњих дана извјештавали о овом немилом догађају у којем су по ко зна који пут мета српска богомоља и српски повратници, Исак је рекао да "није чуо за напад" који се прошле седмице догодио у ФБиХ гд‌је је министар унутрашњих послова, а за то је имао образложење "да то није његов посао".

"Вјерујте ми, да будем крајње искрен, нисам упознат, али ћу сада, захваљујући вама, тражити информације", рекао је Исак.

Иако у ФБиХ надлежни министар није упознат са тако осјетљивим питањем које се тиче безбједности грађана, на ниову БиХ су чули за тај догађаја па се министар за људска права и избјеглица у Савјету министара Севлид Хуртић већ најавио у посјету српском повратничком селу Трубар.

Исак је изнио мишљење и како "безбједност повратника није у надлежности свих нивоа власти".

"Ја имам директора Федералне управе полиције /ФУП/, па сам ја ту растерећен. То је посао директора ФУП-а, да искоординише и уради све што је у складу са законским регулативама и у координацији са кантоналним министарствима унутрашњих послова и надлежним тужилаштвима", рекао је Исак.

Мигранти, враћени са хрватске границе, обили су Цркву Рођења Пресвете Богородице у селу Трубар, те провалили и опљачкали неколико домаћинстава. У селу живи двадесетак српских повратника који су због свега тога васкршње празнике дочекали у страху и неизвјесности, преноси Срна

