22.04.2026 09:23

Савјет министара данас о управљању имовином стеченом кривичним д‌јелом

Савјет министара одржаће данас сједницу на чијем су дневном реду Нацрт закона о допуни Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и Нацрт закона о одузимању и управљању имовином стеченом кривичним д‌јелом, на приједлог Министарства правде.

Једна од тачака дневног реда је и Нацрт одлуке о ратификацији Протокола о уклањању незаконите трговине дуванским производима, чији је предлагач Министарство иностраних послова.

На дневном реду је и Нацрт основа за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума о безбједносној сарадњи и борби против тероризма између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата.

Министарство транспорта и комуникација доставило је Нацрт основа за приступање БиХ Конвенцији о Бироу Европске конференције цивилног ваздухопловства /ЕЦАЦ/, најављено је на интернет страници Савјета министара.

Министри би, на приједлог Правобранилаштва БиХ, требало да разматрају и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању ад хок чланова преговарачког тијела БиХ за мирно рјешавање међународних инвестиционих спорова у поступку по Обавјештењу о спору и намјери покретања арбитражног поступка пред Међународним центром за рјешавање инвестиционих спорова /Интернатионал Центре фор Settlement оф Инвестмент Диспутес, ИЦСИД/, које је у име привредног друштва "Кермас енергија" Загреб достављено од Адвокатске канцеларије "Барош и партнери".

Међу бројним приједлозима је и приједлог одлуке о давању сагласности на Програм обиљежавања значајних датума из области људских права у БиХ за 2026. годину, правилника о прикупљању и поступку провјере података из извјештаја о финансијском стању и имовини носилаца јавних функција у институцијама на нивоу БиХ, те правилника о поступку утврђивања и рјешавања повреда границе и граничног инцидента.

Министарство иностраних послова доставило је Информацију о реализацији вишегодишњег капиталног пројекта "Куповина, реконструкција, адаптација и опремање објеката за дипломатско-конзуларна представништва БиХ".

Сједница ће бити одржана у 11.00 часова у згради заједничких институција БиХ, преноси Срна

