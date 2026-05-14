Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

14.05.2026 09:56

Фото: Tanjug/AP/Ramon Espinosa

На Куби су у потпуности истрошене залихе горива, изјавио је министар енергетике и рударства Висенте де ла О Леви.

- Немамо апсолутно никаквог мазута. Немамо ни дизел горива. Једино што имамо јесте пратећи гас са наших налазишта и домаћа нафта, чија производња такође расте - рекао је министар у емисији Меса Редонда.

Према његовим ријечима, Куба није добила испоруке горива још од децембра. Једина већа пошиљка стигла је тек послије скоро четири мјесеца у виду руске донације од око 100.000 тона нафте. Те резерве су привремено помогле да се смањи обим рестрикција струје.

- Развукли смо те залихе и на прве дане маја, али је гориво сада потпуно потрошено - навео је Де ла О Леви.

Министар је истакао да су енергетске потребе земље много веће од повремених испорука и признао да је ситуација у Хавана изузетно тешка, јер нестанци струје трају и до 20–22 часа дневно.

Тренутно енергетски систем функционише искључиво захваљујући термоелектранама, гасним постројењима и соларним електранама, без резервних капацитета. Домаћа производња нафте и гаса покрива само дио унутрашњих потреба, додао је министар.

Предсједник САД Доналд Трамп је 29. јануара потписао указ који омогућава увођење царина на увоз из земаља које испоручују нафту Куби.

Истовремено је прогласио ванредно стање због, како је наведено, претње по националну безбЈедност из Хаване.

Кубанска влада је саопштила да Сједињене Америчке Државе енергетском блокадом покушавају да угуше економију земље и учине живот становништва неподношљивим.

(sputniknews.com)

