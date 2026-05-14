Трамп: Одлични разговори са Сијем

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су преговори са кинеским предсједником Си Ђинпингом били продуктивни и да очекује даљи развој америчко-кинеских односа.
"Сјајни", рекао је Трамп новинарима, коментаришући састанак.
Он је нагласио да је Кина одличан партнер САД и да брзо и ефикасно рјешавају све несугласице.
"Када би се појавиле тешкоће, ми бисмо их ријешили. Ја бих позвао Вас, Ви бисте позвали мене и кад год бисмо имали проблем ми бисмо га врло брзо ријешили", рекао је Трамп током састанка са Сијем у Пекингу.
Он је истакао да очекује развој америчко-кинеских пословних односа у будућности.
"Амерички бизнисмени су данас овдје да одају поштовање Вама и Кини и радују се трговини и пословању, а са наше стране све ће бити потпуно реципрочно. Имаћемо фантастичну заједничку будућност", навео је Трамп.
Амерички предсједник је нагласио да Си Ђинпинга сматра великим лидером.
"Ви сте велики лидер. То говорим свима. Част ми је што сам са Вама", поручио је Трамп.
Он је додао да му је указана част позивом кинеског предсједника и да очекује да ће односи Кине и САД бити бољи него икада раније.
(СРНА)
