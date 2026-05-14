Амиџић: Шмит истински мрзио Републику Српску

Кристијан Шмит је за разлику од других високих представника истински мрзио постојање Републике Српске и драго ми је што је коначно отишао, истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
"Када говоримо о ставовима, став Русије је увијек био исти, оно што се мијења мијења се став САД-а, који је раније био да високи представник треба да ради у пуном капацитету, као и његова канцеларија. Не мијења се став о канцеларији, али мијења се став о капацитету високог представника. Не можете да имате појединца који је преузео на себе да ради шта жели", истакао је Амиџић.
Додаје да је Шмит за разлику од других високих представника истински мрзио постојање Републике Српске.
"Када нешто мрзите, онда сте нерационални. Његово мишљење је било да ми не треба да постојимо и доносио је одлуке само у том правцу", каже Амиџић.
Једна од тих одлука тицала се и РТРС-а, каже Амиџић, у којој је замисао била да се сви радници отпусте.
"Треба да научимо људе који се баве опозицијом у Српској, да не смију себи допустити да и њих води мржња. Њих је водила мржња према Милораду Додику, која је у једном моменту видјела кроз Кристијана Шмита прилику да се ријеше Милорада Додика", каже Амиџић.
Додик је, истиче Амиџић у немогућим условима, показао своје право лице, одуставши од своје титуле.
"Имали смо изборе, али не могу да разумијем да српски корпус унутар Српске могу да праве коалицију са људима који не мисле ништа добро Српској. Драго ми је што је Шмит отишао. Осјетио сам притисак од тог човјека, док сам радио у Сарајеву, пријетње и није било пријатно", каже Амиџић.
Додаје да је сретан што Кристијан Шмит одлази.
"Нови високи представник мора имати сагласност Савјета безбједности Уједињених нација. Нема избора његовог насљедника уколико се ми не усагласимо. Не може да намеће законе, ту је крај. Нико не може да намеће законе у БиХ, он је задужен за иплементацију мира у БиХ. Овдје су у опозицији аплаудирали наметању закона. Ми имамо политичке играче у Републици Српској, који требају бити у истом тиму, када су ова питања на дневном реду. Нису требала бити отворена врата Кристијану Шмиту у Бањалуку, само зато што им је циљ био да са политичке сцене уклоне Милорада Додика", каже Амиџић.
Подсјећамо, у Њујорку је одржана сједница Савјета безбједности о ситуацији у БиХ, а руски амбасадор у УН-у Василиј Небензја позвао је на хитно гашење ОХР-а, истичући да је он главни фактор нестабилност у БиХ.
