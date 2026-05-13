Logo
Large banner

Миличевић поткачио Станивуковића: Блануша кандидат, не постоји анкета која то може да оспори

Аутор:

АТВ
13.05.2026 19:48

Коментари:

0
Миличевић поткачио Станивуковића: Блануша кандидат, не постоји анкета која то може да оспори
Фото: Facebook / Dr Milan Miličević

Главни одбор СДС једногласно је потврдио одлуку страначких органа - Бранко Блануша je кандидат за предсједника Републике Српске, рекао је Милан Миличевић, члан Главног одбора СДС-а.

"Српска демократска странка је највећа опозициона странка и једина државотворна странка која преузима одговорност. Не постоји анкета која то може да оспори. Све искрене опозиционе снаге треба да се окупе око системских промјена у Републици Српској! За нормалност, стручност и достојанство", рекао је Миличевић.

Главни одбор потврдио одлуке из децембра

Како смо раније писали, Бранко Блануша ће бити кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске, одлучио је Главни одбор ове странке.

Тиме је потврђена одлука коју је ова странка донијела у децембру. Одмах по завршетку гласања, Блануши је први честитку упутио бијељински градоначелник Љубиша Петровић.

Раније одлуке органа странке, а које подразумијевају и кандидатуру Бранка Блануше, подржане су једногласно на управо завршеном гласању.

Ова одлука СДС-а била је упитна све до самог гласања. Доказ томе је и чињеница да је ова одлука већ једном донесена, а због бројних спекулација и притисака које су имали од стране Покрета Сигурна Српска, СДС је на данашњој сједници морао још једном да потврђује раније донесену одлуку.

У јавности су присутне информације да су одређене струје унутар СДС-а настојале да промијене ранију одлуку о кандидатури Бранка Блануше. Томе свједочи и Небојша Вукановић који се директно обрушио на поједине функционере СДС-а попут Маринка Божовића и Дарка Бабаља.

Притисак Покрета Сигурна Српска

У понедјељак, 11. маја одржана је сједница Главног одбора Покрета Сигурна Српска на којој је било извјесно да ће Драшко Станивуковић бити изгласан као кандидат за предсједника Републике Српске. Ипак, на крају је Станивуковић покушао помирљиво да приступи СДС-у са циљем да Бранко Блануша одустане од своје кандидатуре.

Тада су услиједиле и поруке Љубише Петровића да опозиција може на изборе разједињено.

Споразум споран

СДС је нешто раније понудио опозиционим странкама споразум о заједничком дјеловању, који ће након ове одлуке постати мртво слово на папиру. Наиме, у споразуму је предложено да се заједно донесе одлука о кандидатима за предстојеће изборе, а након данашње потврде, основна тачка споразума постаје бесмислена јер СДС има свог кандидата.

Споразум је одмах прихваћен од стране ПСС-а и Народног фронта, док је Листа за правду и ред Небојше Вукановића одбила такву опцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

Милан Миличевић

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"

1 ч

2
Борба за фотеље разбила привидно опозиционо јединство

Република Српска

Борба за фотеље разбила привидно опозиционо јединство

1 д

0
Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Република Српска

Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

2 д

10
Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

Република Српска

Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

2 д

9

Више из рубрике

Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"

1 ч

2
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са Сиберелом: Поздрављамо присуство америчких компанија у Српској

1 ч

1
Почело суђење Мирославу Краљевићу

Република Српска

Почело суђење Краљевићу због Младића и Караџића

1 ч

0
Породица и одбрана се надају позитивној одлуци о пријевременом пуштању генерала Младића

Република Српска

Младићево стање изузетно тешко, чека се одлука о захтјеву за пријевремено пуштање

2 ч

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner