Почело суђење Краљевићу због Младића и Караџића

Бранка Дакић
13.05.2026 19:25

Почело суђење Мирославу Краљевићу
Фото: ATV

Мирослав Краљевић данас је на оптуженичку клупу дошао у пратњи адвоката. Суди му се, јер је прије више од годину дана на обиљежавању погибије војника Војске Републике Српске рекао да су Радован Караџић и Ратко Младић славна имена која треба спомињати.

Адвокат Слободан Цвијетић уложио је приговор те тврдио да Суд БиХ није надлежан да суди по основу закона који није усвојен у Парламенту БиХ, већ је наметнут од стране Валентина Инцка. Тражио је да се поступак обустави све док се Уставни суд БиХ не изјасни о закључку Уставноправне комисије у којем стоји да високи представник нема надлежност наметања закона и одлука у БиХ. Има примједбе и на текст наметнутих одредби Закона.

„И сада иде та, по мени скарадна одредба или на било који начин велича лице осуђено за ратне злочине. На било који начин! Ово у Закону, да је прошло парламентарну процедуру, наши правници који припремају законе не би ставили овако недефинисану одредбу која отвара врата за прозвољно тумачење.Толико је произвољна одредба да њеном примјеном већ данас данас треба почети зидати десет спратова у Војковићима“, казао је Слободан Цвијетић, адвокат Мирослава Краљевића.

Наставља се прогон Срба у правосуђу БиХ, а наметнуте одредбе Кривичног закона само су још једна од неуставних и нелегалних заоставштина високих представника, порука је из Републике Српске.

„То је један од примјера уношења у кривично законодавство и кривичне инкриминације вербалног деликта и мишљења. Не смијете данас више ништа рећи. Не смијете ништа поменути. Бићете кажњени. Те заоставштине они морају повући са собом“, рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.

„Посљедица тога је поступање Суда, а почетак тога је преко 30, 40 невладиних удружења из Федерације којима некоме напише основ за кривично гоњење. Ми из Републике Српске то не радимо. Ми желимо да овдје живимо нормално“, казао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Србима је забрањено да се сјећају и спомињу имена из прошлости, док Бошњаци није. Они то раде готово свакодневно, али Суд и Тужилаштво БиХ на то су и глуви у слијепи.

„Муслимани у Републици Српској могу да раде шта год хоће, да носе ратне заставе, да величају ратне злочинце, да провоцирају, вријеђају, пријете српској полицији, да на спомен-плочама спомињу шехиде, да помињу да су Срби фашисти. То се све дешава на територији Републике Српске. Док на територији Републике Српске ми не смијемо спомињати имена из своје историје“, рекао је Данијел Симић, предсједник Удружења новинара Републике Српске.

Наставак суђења Краљевићу планиран је за 11. јун, када би требало да буде саслушан први свједок Тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

